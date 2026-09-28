"Caso Negreira sob os holofotes": por que o Manchester City espera punições severas enquanto o Barcelona escapa delas?

Uma reportagem da imprensa espanhola, nesta segunda-feira, tratou do caso Negreira e da crise do Manchester City, acusado de cometer 114 infrações relacionadas às regras do fair play financeiro, exigindo a necessidade de punir o Barça.

O jornal "AS" afirmou que se trata de dois casos diferentes, mas que têm as mesmas repercussões sociais e esportivas, que vão muito além do âmbito local de qualquer país.

Na verdade, todo o mundo do futebol é afetado pelo resultado de ambos os casos. O Manchester City já foi julgado pela acusação de cometer 114 infrações (ainda não foi proferida uma sentença final ou punição) relacionadas às regras do fair play financeiro, que visam garantir que todos os clubes da Premier League apresentem uma imagem justa e precisa de seu desempenho financeiro.

Essas acusações dizem respeito ao período em que o clube esteve envolvido, entre 2009 e 2018, em transações financeiras.

A extensa sentença no caso inclui detalhes de cinco infrações aos regulamentos de controle financeiro da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

Em 2020, a Uefa impôs ao clube inglês uma punição de suspensão da participação nas competições por dois anos e uma multa de 30 milhões de euros por falsificar dados de patrocínio. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) reduziu-a a uma multa financeira.

O caso Negreira

O caso do Barcelona relacionado a Negreira é outro grande escândalo que assombra o mundo do futebol nos últimos anos, e está à espera de decisões judiciais e esportivas.

A primeira será decidida no tribunal, enquanto a segunda será decidida pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) e por seu comitê disciplinar independente.

Há quatro meses, o Real Madrid apresentou 50 mil páginas de documentos à sede da Uefa em Nyon, detalhando o caso e apresentando argumentos a respeito.

Também apresentou informações adicionais que dão à Uefa justificativa para prosseguir com a investigação, que não foi oficialmente encerrada.

O Real Madrid exige que sejam impostas punições ao Barcelona e a retirada dos títulos que conquistou entre 2001 e 2017. Ambas as opções estão em jogo. A primeira está em suas etapas finais de investigação e audiências no tribunal em Barcelona, já a segunda está sob revisão e análise da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa).

A crise do Manchester City

A Premier League e seus clubes não hesitaram. Eles afirmam que burlar os controles financeiros constitui uma competição desleal contra os demais participantes que cumprem as regras.

É por isso que a denúncia teve êxito. Ficou claro desde o início que não houve nenhum pagamento direto de qualquer natureza para obter uma vantagem desleal em campo. Simplesmente não respeitaram as regras que todos seguem.

O Manchester City só pode ser punido no âmbito do sistema disciplinar esportivo, pois isso não constitui uma infração legal no contexto dos negócios e das empresas, especificamente os clubes de futebol.

E não é possível abrir ações judiciais a respeito, pois não há esperança de êxito. Entre essas infrações estão: o pagamento de salários não oficiais a jogadores e treinadores, uma vez que alegadamente parte de seus salários vinha de entidades externas ligadas aos donos do clube em Abu Dhabi; a violação dos limites de perdas permitidos na Premier League por meio da ocultação de doações dos donos sob o rótulo de receita comercial; e a falta de cooperação suficiente com os investigadores da Premier League durante a investigação. Estas são algumas das questões pelas quais foram condenados, e que não podem ser consideradas passíveis de punição no tribunal.

Ainda assim, os clubes ingleses já começaram a organizar campanhas para exigir indenizações do Manchester City pelas repercussões financeiras dos casos que violam os regulamentos esportivos, e pretendem levar essas ações aos tribunais. E essa possibilidade não está descartada na Espanha, dada a importância desses acontecimentos, apesar de os órgãos oficiais minimizarem sua relevância.

O caso Negreira é diferente. Nele, o Barcelona se defende de uma acusação direta de tentar influenciar o resultado de uma partida por meio do sistema de arbitragem, subornando os responsáveis.

E já se disse repetidamente: "É o incidente mais grave que o esporte profissional já testemunhou em nível mundial".

A situação do Barcelona na Espanha

Ao contrário do caso do Manchester City, as autoridades esportivas espanholas não puderam tomar nenhuma medida por conta da prescrição do prazo.

No entanto, o caso continua aberto nos tribunais. A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) nunca encerrou o caso, mas esperou pela decisão do tribunal; agora, porém, o Real Madrid exige uma punição imediata, apresentando documentos de 50 mil páginas.

Diante do que aconteceu na Inglaterra, a pergunta surge com clareza: por que a via esportiva é possível lá, enquanto não é possível aqui na Espanha? Seria o Real Madrid a parte adequada para prosseguir com a luta, ou as instituições oficiais é que deveriam ter insistido nisso?

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) acompanha de perto a situação do Manchester City, cuja decisão final pode levar meses. Rebaixamento, perda de pontos — o certo é que o clube inglês enfrentará uma punição da própria Premier League, além de repercussões econômicas e sociais, pois muitas equipes não ficarão de braços cruzados.

O caso Negreira aponta para a importância da integridade e da ética. A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) poderia ter suspendido o Barcelona, conforme previsto em seus regulamentos (artigo 7), pela simples intenção de perturbar a ordem natural da competição, uma medida que pode ocorrer a qualquer momento.

E os que estão por dentro, entre os que atuaram em comitês disciplinares, falam da existência de um caminho claro para avançar nesse assunto, e de uma competição mais justa caso surja tal situação como resultado das repercussões do que aconteceu.

A Uefa preferiu esperar e aguardar, e os acontecimentos agora se manifestaram em uma reportagem do Real Madrid.

Isso pode acontecer com o Barcelona quando o mundo do futebol espanhol perceber a gravidade do que aconteceu.





A Juventus, por exemplo, foi rebaixada administrativamente em 2007 por sua influência na designação de árbitros. Nunca ficou provado que pagaram dinheiro a alguém, mas ficou certamente provado que manipularam decisões da arbitragem.