Depois de um ano repleto de pressões e dúvidas, o clima mudou completamente no Real Madrid. A equipe vive um momento de verdadeiro embalo, e a vitória no clássico devolveu a tranquilidade e a confiança, fazendo com que o presidente chegue à reunião anual respaldado por um apoio que vai muito além do que obteve nas últimas eleições.
O jornalista Héctor González revelou, no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", que "o apoio que Pérez tem agora é muito maior do que os 65% que ele obteve nas eleições", destacando que o bom desempenho da equipe ajudou a acalmar os ânimos e a dissipar muitas das dúvidas que rondavam o clube.
Mas o apoio a Pérez não está ligado apenas aos resultados da equipe. Há outro tema que une completamente o presidente aos sócios do clube: o caso Negreira, que se tornou a questão central e mexe com os sentimentos da torcida do Real Madrid.
Os sócios compromissários pedem ao presidente que mantenha sua postura firme e rigorosa no caso, sem recuar um passo sequer, aproveitando a relação positiva que vem construindo com a UEFA para garantir que o Barcelona seja responsabilizado e punido caso a culpa seja comprovada.
Esse pedido surge após a apresentação da última parte da investigação do caso, à espera de uma decisão definitiva no início de 2027, sobre se o caso será arquivado de vez ou levado a julgamento, uma decisão aguardada com grande expectativa por todos na Espanha.
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Héctor González afirmou que os sócios "gostam" do discurso de Florentino Pérez sobre o caso Negreira, porque sua mensagem "mexe com os sentimentos da torcida do Real Madrid", posição compartilhada também pelos membros da assembleia que estarão presentes na reunião e que consideram que o presidente expressa a verdadeira voz deles nessa batalha.
O apoio, porém, não se limita ao caso Negreira. Ele se estende também às frequentes críticas de Pérez à LaLiga e a seu presidente, Javier Tebas, posição que encontra ampla aceitação entre os compromissários do clube, que acreditam que o Real Madrid deve continuar sendo uma voz forte na defesa de seus interesses diante das instituições do futebol.
A assembleia geral ordinária está marcada para começar às 9h, na primeira sessão, e às 10h, na segunda sessão, quando Pérez terá uma nova oportunidade de se dirigir aos sócios e compartilhar sua visão sobre o momento atual do clube.
A reunião será uma oportunidade para medir e fortalecer o nível de apoio de que o presidente desfruta dentro do clube neste novo período, em um dia em que serão discutidos temas financeiros e organizacionais, além de questões externas que interessam à torcida do Real Madrid.
Entre o caso Negreira, a relação com a LaLiga e o futuro do clube, Pérez chega à reunião sabendo que os sócios não querem dele um discurso diplomático e moderado, e sim que continue na mesma linha: firmeza dentro de casa, enfrentamento fora dela e defesa do Real Madrid sem recuos.