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Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se prepara para viver um dos dias mais tranquilos de sua gestão nos últimos anos. Quando estiver diante dos sócios da assembleia geral do clube merengue, na manhã de amanhã, sábado, não estará na posição de quem precisa se defender, mas na de um presidente que tem todos os trunfos nas mãos, dentro e fora de campo.

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Depois de um ano repleto de pressões e dúvidas, o clima mudou completamente no Real Madrid. A equipe vive um momento de verdadeiro embalo, e a vitória no clássico devolveu a tranquilidade e a confiança, fazendo com que o presidente chegue à reunião anual respaldado por um apoio que vai muito além do que obteve nas últimas eleições.

O jornalista Héctor González revelou, no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", que "o apoio que Pérez tem agora é muito maior do que os 65% que ele obteve nas eleições", destacando que o bom desempenho da equipe ajudou a acalmar os ânimos e a dissipar muitas das dúvidas que rondavam o clube.

Mas o apoio a Pérez não está ligado apenas aos resultados da equipe. Há outro tema que une completamente o presidente aos sócios do clube: o caso Negreira, que se tornou a questão central e mexe com os sentimentos da torcida do Real Madrid.

Os sócios compromissários pedem ao presidente que mantenha sua postura firme e rigorosa no caso, sem recuar um passo sequer, aproveitando a relação positiva que vem construindo com a UEFA para garantir que o Barcelona seja responsabilizado e punido caso a culpa seja comprovada.

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Esse pedido surge após a apresentação da última parte da investigação do caso, à espera de uma decisão definitiva no início de 2027 , sobre se o caso será arquivado de vez ou levado a julgamento, uma decisão aguardada com grande expectativa por todos na Espanha.

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Héctor González afirmou que os sócios "gostam" do discurso de Florentino Pérez sobre o caso Negreira, porque sua mensagem "mexe com os sentimentos da torcida do Real Madrid", posição compartilhada também pelos membros da assembleia que estarão presentes na reunião e que consideram que o presidente expressa a verdadeira voz deles nessa batalha.

O apoio, porém, não se limita ao caso Negreira. Ele se estende também às frequentes críticas de Pérez à LaLiga e a seu presidente, Javier Tebas, posição que encontra ampla aceitação entre os compromissários do clube, que acreditam que o Real Madrid deve continuar sendo uma voz forte na defesa de seus interesses diante das instituições do futebol.

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A assembleia geral ordinária está marcada para começar às 9h, na primeira sessão, e às 10h, na segunda sessão, quando Pérez terá uma nova oportunidade de se dirigir aos sócios e compartilhar sua visão sobre o momento atual do clube.

A reunião será uma oportunidade para medir e fortalecer o nível de apoio de que o presidente desfruta dentro do clube neste novo período, em um dia em que serão discutidos temas financeiros e organizacionais, além de questões externas que interessam à torcida do Real Madrid.

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Entre o caso Negreira, a relação com a LaLiga e o futuro do clube, Pérez chega à reunião sabendo que os sócios não querem dele um discurso diplomático e moderado, e sim que continue na mesma linha: firmeza dentro de casa, enfrentamento fora dela e defesa do Real Madrid sem recuos.