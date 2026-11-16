Caso Negreira: Barcelona ignora tribunal e se recusa a atender pedido do Real Madrid

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O caso Negreira se aproxima de uma de suas fases mais delicadas, depois que reportagens revelaram que o Barcelona continua sem entregar uma série de documentos financeiros e relatórios de auditoria que o Real Madrid pediu para incluir na investigação judicial. O movimento pode ter grande peso antes da definição do destino do caso, que persegue o clube catalão há anos.

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De acordo com o site "Tribuna", o Barcelona ainda não entregou os relatórios financeiros e de auditoria que o Real Madrid quer analisar, apesar de a Audiência Provincial de Barcelona ter aceitado parcialmente o pedido do clube merengue, depois de ele ter sido inicialmente rejeitado pela juíza de instrução Alejandra Gil.

O Real Madrid exige acesso a documentos relacionados à gestão financeira do clube catalão no período de 2010 a 2021, incluindo relatórios elaborados por empresas internacionais de auditoria e revisão, entre elas "KPMG", "PricewaterhouseCoopers", "Deloitte" e "Kroll".

O clube merengue acredita que esses documentos podem revelar detalhes adicionais sobre os pagamentos feitos pelo Barcelona a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. O Real também quer examinar as contas do clube nos anos seguintes à saída do dirigente da arbitragem do cargo, em 2018, para verificar se houve outros pagamentos depois dessa data.

7,3 milhões de euros incendeiam o caso

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A origem do caso está nos pagamentos feitos pelo Barcelona, ao longo de muitos anos, a empresas ligadas a Negreira e a seu filho Javier, enquanto o primeiro ocupava o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol.

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Segundo as investigações e as reportagens sobre o tema, esses pagamentos somaram cerca de 7,3 milhões de euros entre 2001 e 2018, período em que Negreira era um dos dirigentes mais importantes da estrutura de arbitragem espanhola.

O caso explodiu na imprensa em 2023 e rapidamente se transformou em uma crise judicial e esportiva que abalou o futebol espanhol, depois que as autoridades passaram a investigar a natureza da relação financeira entre o Barcelona e o dirigente da arbitragem, e se os pagamentos correspondiam a serviços reais de consultoria ou estavam ligados a uma tentativa de influenciar a arbitragem.

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O Barcelona mantém sua versão de que o dinheiro foi pago por relatórios técnicos e de consultoria sobre os árbitros, e de que o clube nunca buscou influenciar decisões de arbitragem nem obter tratamento favorável dentro de campo.

Por outro lado, o Real Madrid entende que a natureza da relação entre o clube catalão e um dirigente que ocupava um cargo influente no Comitê Técnico de Árbitros exige a revelação de todos os detalhes financeiros envolvidos, o que explica sua insistência em ampliar o conjunto de documentos que deseja incluir nos autos da investigação.

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Últimos depoimentos antes da decisão final

O novo capítulo ocorre em um momento em que as investigações judiciais chegaram a uma fase avançada, após o fim das audiências de testemunhas previstas no caso.

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Os últimos a depor foram Gerard López, ex-técnico do Barcelona Atlètic, e Toni Alonso, ex-delegado da equipe B, que falaram sobre a natureza dos relatórios sobre árbitros elaborados por Javier Enríquez, filho de Negreira.

Segundo o jornal "El País", os dois confirmaram a existência desses relatórios, e Gerard López defendeu sua utilidade do ponto de vista técnico. O treinador explicou que os documentos traziam informações detalhadas e atualizadas sobre os árbitros, o que o ajudou durante seu período no time B, principalmente porque os jogos dessa competição não tinham a mesma cobertura televisiva ampla das partidas das equipes profissionais.

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Esses depoimentos ganham importância especial por terem encerrado as audiências previstas. Com isso, os documentos financeiros cobrados do Barcelona se tornam um dos principais pontos pendentes antes de a juíza Alejandra Gil tomar sua decisão sobre o futuro do caso.

O Real Madrid já havia recebido uma negativa inicial da juíza de instrução ao pedido de acesso a esses relatórios, mas recorreu e conseguiu uma aprovação parcial da Audiência Provincial de Barcelona, que determinou a inclusão dos documentos no processo judicial, dentro dos limites da autorização concedida.

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O que espera o Barcelona?

A importância dos documentos solicitados não se limita à revisão dos números financeiros. O Real Madrid quer saber se os relatórios de auditoria continham observações ou alertas sobre os pagamentos ligados às empresas de Negreira, ou qualquer outro detalhe que ajude a entender a natureza da relação financeira entre as partes.

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Além disso, a extensão do período solicitado para depois de 2018 tem um significado especial, já que o clube merengue quer confirmar que nenhum pagamento continuou após a saída de Negreira de seu cargo no Comitê Técnico de Árbitros.

Ainda assim, a eventual existência de observações nos relatórios de auditoria não significa necessariamente a comprovação de um crime, assim como a não entrega dos documentos até agora não constitui, por si só, prova de envolvimento do Barcelona em qualquer irregularidade.

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O caso segue em fase de investigação judicial, enquanto o clube catalão nega ter cometido qualquer irregularidade e sustenta que os pagamentos correspondiam a serviços de consultoria legítimos.

Com o fim das audiências de testemunhas, a juíza aguarda os documentos financeiros solicitados antes de decidir o próximo passo: arquivar o caso ou levá-lo a julgamento.

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Assim, o Barcelona se vê diante de um novo capítulo da crise iniciada há anos, enquanto o Real Madrid continua pressionando para que mais detalhes venham à tona. Resta saber se os documentos financeiros trarão novas provas à investigação ou se confirmarão a versão que o clube catalão sustenta desde o início do caso.