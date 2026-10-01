O Barcelona pode se ver diante de uma punição europeia severa, que chega à proibição de participar das competições da UEFA por uma temporada inteira, caso as investigações comprovem a existência de interferência direta ou indireta com o objetivo de influenciar os resultados das partidas, de acordo com o que estabelece o artigo quarto do regulamento da União Europeia de Futebol.

Segundo o jornal AS, o artigo quarto concede à UEFA a prerrogativa de declarar inelegível qualquer clube para participar de suas competições, caso a entidade conclua, com base nas informações e circunstâncias de que dispõe, que o clube participou de forma direta ou indireta de uma atividade destinada a manipular o resultado de uma partida ou a influenciá-lo, seja em nível nacional ou internacional.

O regulamento estabelece que a decisão de inelegibilidade vigora por apenas uma temporada futebolística, o que significa que o Barcelona pode ser impedido de participar de uma das competições de clubes europeias por uma temporada, caso a UEFA conclua que as condições do artigo se aplicam ao caso.

Os regulamentos da UEFA não exigem necessariamente a existência de uma sentença judicial para que a União Europeia possa tomar sua decisão, já que as regras permitem que ela se baseie em todas as informações e circunstâncias que considere relevantes para o caso.

O artigo também estabelece que a UEFA pode se apoiar em decisões emitidas por órgãos esportivos, tribunais arbitrais ou tribunais governamentais, mas não está vinculada ao que essas instâncias concluírem ao tomar sua própria decisão.

Em contrapartida, a União Europeia pode se abster de excluir o clube caso considere que uma decisão anterior emitida por uma instância esportiva ou judicial sobre os mesmos fatos já tenha levado à proibição de o clube participar de uma das competições da UEFA.

Dessa forma, o destino do Barcelona nesse ponto dependerá do que concluírem os órgãos competentes da União Europeia a respeito das provas e dos fatos sob investigação, e se eles satisfazem as condições estabelecidas no artigo quarto.



