Caso Jean: esposa o atacou por ciúmes e ligação telefônica, diz jogador

A Justiça americana divulgou o documento que narra a ocorrência que resultou na prisão do goleiro do São Paulo

Segundo a versão do goleiro Jean, contada à polícia de Orlando no momento de sua prisão, a briga entre ele e Milena começou quando ela se irritou ao ver o atleta no telefone com outra mulher.

Pelo que Jean contou ao policial que atendeu a ocorrência, a briga que resultou em sua prisão começou pelos ciúmes de Milena, que teria acertado o goleiro com uma chapinha e mordido sua coxa. Ele, porém, não soube explicar como ela conseguiu mordê-lo naquele local.

O goleiro disse ainda que toda a situação foi um "mal-entendido'.

Isso tudo consta no documento liberado pelo Justiça americana, sem as tarjas pretas do mesmo documento divulgado pela polícia.

A polícia prendeu Jean sob acusação de violência doméstica. Ele passará por uma audiência para definir se poderá ser solto com o pagamento de fiança.

Milena contou, em depoimento, que foi agredida pelo marido com oito socos durante a briga e a polícia considerou que os ferimentos em Jean foram legítima defesa de Milena. As filhas do casal deram a mesma versão que mãe sobre o ocorrido.

A Goal publicou que, para pessoas próximas ao casal, Milena disse que o motivo da briga foi um impasse sobre o Réveillon e sobre dinheiro. Quem conhece o casal dizque é longo o histórico de discussões acaloradas entre eles.

O emitiu uma nota dizendo que só vai dar uma posição oficial sobre o caso no fim das férias. Mas tudo indica que o goleiro não fica no time.