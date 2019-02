Caso Icardi: comemoração de gol da Inter opõe Perisic e Wanda Nara

Atacante permanece sem ser relacionado aos jogos da equipe após polêmica na renovação contratual

O impasse entre a diretoria da Inter de Milão e o atacante Mauro Icardi causou tensão no último fim de semana com a evidente divisão entre quem apoia e repudia a postura do argentino.

A esposa e empresária do camisa 9, Wanda Nara, recusou-se a assinar a proposta de renovação do contrato oferecida pela agremiação italiana em janeiro e exigiu que o valor do salário fosse aumentado para que a oferta fosse aceita.

No entanto, não houve outro contato por parte do time e Icardi está afastado do restante do elenco. A comemoração do gol feita por Matteo Politano no último domingo (24) contra a Fiorentina, porém, mostrou o quanto a situação é tensa nos bastidores da equipe.

Mauro Icardi there's problem with Politano ??? pic.twitter.com/anoG5113NB — Football Fans Stuff (@FFS_Transfer) February 25, 2019

Politano colocou as mãos nos ouvidos, como Icardi costuma fazer ao ir às redes, mas foi repreendido por Ivan Perisic, que abaixou o braço do meia à força e deu uma bronca no camisa 16.

O tento do italiano foi o segundo do time Nerazzurri no empate de 3 a 3 diante da Viola. Com o resultado, o time chegou aos 47 pontos na terceira colocação, dois pontos a mais que o Milan, que está logo abaixo na tabela da Serie A.