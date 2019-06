Caso Emiliano Sala: homem é preso sob suspeita de homicídio culposo

Investigações estão em andamento desde a queda do avião que vitimou Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson, em janeiro

As autoridades da cidade de Dorset, na , confirmaram nesta quarta-feira (19), que os investigadores da morte de Emiliano Sala prenderam um homem suspeito de homicídio culposo por ato ilícito.

A identidade do homem de 64 anos ainda não foi revelada. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado e continua sob investigação por potencialmente ter tido papel fundamental na morte prematura do atacante e do piloto argentino David Ibbotson, em 21 de janeiro deste ano.

Após um esforço conjunto de várias organizações para encontrar o corpo de Sala, recuperado e identificado em fevereiro, investigações sobre a queda do avião seguiram em andamento desde então.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty/Goal)

Durante entrevista em nome da principal equipe de investigação criminal de Dorset, o inspetor e detetive Simon Huxter ressaltou: “Realizamos uma ampla investigação sobre as circunstâncias da morte de Sala e continuamos a trabalhar com agências parceiras, incluindo a autoridade de Aviação Civil”, e seguiu.

“Como parte desta investigação, temos de considerar se há alguma evidência de suspeita de criminalidade e, como resultado de nossas investigações, prendemos hoje um homem de 64 anos da região de North Yorkshire por suspeita de homicídio culposo por um ato ilícito. Ele está ajudando com nossas investigações e foi liberado da custódia sob investigação”.

O indivíduo não foi o primeiro a ser detido em relação aos eventos em torno da morte de Sala. Sherry Bray, de 48 anos, e Christopher Ashford, de 62, foram detidos em abril por divulgarem fotos do corpo de Sala.