O Atlético de Madrid anunciou a morte de um dos portadores de ingressos de temporada, vítima de uma parada cardíaca no momento em que entrava no estádio Metropolitano, antes do confronto contra o Deportivo La Coruña, que terminou com a vitória da equipe madrilenha por 1 a 0, em uma partida marcada por um clima de tristeza devido ao trágico incidente.

O clube espanhol publicou uma mensagem de condolências por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, na qual expressou sua solidariedade à família e aos amigos do torcedor, afirmando que a equipe médica fez todo o possível para reanimá-lo, mas as tentativas não tiveram sucesso. O clube também se uniu à cerimônia de homenagem realizada no estádio em memória do falecido.

Apesar do incidente, a partida prosseguiu normalmente, depois que a equipe de arbitragem recebeu garantias dos responsáveis pela segurança de que o jogo poderia continuar sem comprometer seu andamento, conforme consta no relatório oficial do árbitro José María Sánchez Martínez, publicado pela Real Federação Espanhola de Futebol.

O árbitro esclareceu em seu relatório que o coordenador de segurança da Polícia Nacional, acompanhado do diretor de segurança do Atlético de Madrid e do diretor de partidas da LaLiga, compareceram ao vestiário dos árbitros durante o intervalo e os informaram sobre a possibilidade de dar continuidade à partida, com o registro do ocorrido no relatório oficial.

Em campo, o argentino Julián Álvarez decidiu o confronto a favor do Atlético de Madrid ao marcar o único gol da vitória, mas o resultado esportivo ficou em segundo plano diante da tragédia que tirou a vida de um dos torcedores da equipe antes do início da partida.