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Muhammad Sharaf Eldeen
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Caso de corrupção abala a Federação Senegalesa antes da sessão do título da Copa Africana das Nações

Senegal x Moçambique
Senegal
Moçambique
Africa Cup of Nations Qualification
Etiópia x Senegal
Etiópia
Lesoto x Marrocos
Lesoto
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Marrocos x Gabão
Gabão
Senegal
Moçambique
Etiópia
Lesoto
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Gabão

As investigações ocorrem em um momento delicado para o futebol senegalês

As autoridades senegalesas retomaram a investigação sobre "suspeitas de corrupção" que acompanharam a eleição de Abdoulaye Fall à presidência da Federação Senegalesa de Futebol, com o início de "uma série de audiências" por parte da polícia da capital, Dakar.

Segundo o jornal senegalês "L'Observateur", Moustapha Bitèye será o primeiro a ser ouvido na próxima segunda-feira, seguido no decorrer da semana por Abdoulaye Fall, que se encontra atualmente fora de Dakar, mas foi notificado da convocação, e, em seguida, outros dirigentes do órgão federativo.

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O caso remonta a uma queixa apresentada por Mamadou Kanji contra o presidente da federação, além de Eliman Lam, Moussa Mbaye, Moustapha Bitèye e Ngambi Diop.

Suspeita-se do envolvimento dessas pessoas em "compra de votos" e "promessas de benefícios ilícitos" para influenciar o processo de votação, de acordo com o grupo "Futur Média". O Ministério Público havia ordenado a abertura de uma investigação em setembro de 2025.

Essa crise ocorre em um momento em que a Federação Senegalesa enfrenta outros processos, com destaque para o destino do título da Copa Africana de Nações 2025, sob análise do Tribunal Arbitral do Esporte, o "CAS".

A Confederação Africana de Futebol, a "CAF", havia retirado o título do Senegal, após uma final polêmica contra Marrocos, em Rabat, e declarou a vitória de Marrocos por (3 a 0) devido à desistência do adversário, enquanto a Federação Senegalesa se apega ao resultado obtido em campo, que foi a vitória do Senegal por (1 a 0) após a prorrogação.

O Tribunal do Esporte marcou uma audiência para 8 de outubro de 2026, sem anunciar até o momento uma data para o veredicto final.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".

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