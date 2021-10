Caso Cristiano Ronaldo de suposto estupro deve ser arquivado, segundo justiça americana

Mayorga pedia uma indenização de, pelo menos, 64 milhões de euros; agora terá 14 dias para recorrer a decisão do juiz

Um juiz do tribunal de Las Vegas, no Estados Unidos, recomendou que o processo do suposto caso de estupro contra o atacante Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, seja arquivado.

Cristiano foi acusado de agredir sexualmente Kathryn Mayorga em um hotel nos Estados Unidos, ainda em 2009 - algo que o craque negou veementemente diversas vezes -, Mayorga afirma que o português a convidou para a cobertura do hotel Palms, em Las Vegas. Segundo ela, o jogador teria a atacado após ela recusar entrar em uma banheira.

Além disso, segundo a acusação, Cristiano Ronaldo teria oferecido uma quantia para que Kathryn ficasse em silêncio e que ela teria assinado um contrato em forma de acordo.

O português sempre negou qualquer acusação e irregularidade do suposto estupro. Com isso, os promotores decidiram não abrir um processo criminal em 2019, dizendo que as alegações feitas contra ele “não podiam ser provadas além de qualquer dúvida razoável”.

O juiz, Daniel Albregts, reviu o caso antes que um outro juiz separado tome uma decisão final. Ele apontou que a comunicação vazada entre Ronaldo e sua equipe jurídica não deveria ter sido usada pelo advogado do Mayorga, Leslie Mark Stovall.

Em sua recomendação à juíza distrital dos EUA Jennifer Dorsey, Albregts escreveu: “Recomenda-se que a moção de Ronaldo para encerrar as sanções seja concedida. É ainda recomendado que a ação de Mayorga seja julgada improcedente."

“Rejeitar o caso de Mayorga pela conduta inadequada de seu advogado é um resultado difícil. Mas é, infelizmente, a única sanção adequada para garantir a integridade do processo judicial."

O juiz também observou que o tribunal não tomou nenhuma decisão de que Ronaldo cometeu um crime, e não encontrou evidências que sugeriram que seus representantes intimidaram Mayorga ou impediram a aplicação da lei, quando as acusações criminais foram retiradas e um possível acordo confidencial de 375 milhões de euros foi assinado em agosto de 2010.

Stoyall, advogado de Mayorga, estava tentando reverter esse acordo com o fundamento de que sua cliente era incapaz de concordar com tais termos, solicitando, pelo menos, 64 milhões de euros como indenização. Agora, os advogados de Mayorga têm 14 dias para recorrer a decisão do juiz.

Respondendo à recomendação feita por Albregts, o advogado de Ronaldo, Peter Christiansen, disse: "Estamos contentes por ver que o tribunal reviu esta matéria e mostrou vontade de aplicar a lei aos fatos, recomendando o arquivamento do caso civil contra Ronaldo."