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O Barcelona quer reforçar a defesa no inverno. Um dos nomes cogitados joga no Borussia Dortmund.

O zagueiro Nico Schlotterbeck (26), do BVB e da seleção alemã, é cogitado como reforço do campeão espanhol Barcelona.

Mundo Deportivo informa que o defensor é um dos três candidatos avaliados pelo Barça para reforçar a zaga. Além de Schlotterbeck, os dirigentes do Barcelona têm na mira o italiano Alessandro Bastoni (27, Inter de Milão) e o argentino campeão mundial Lisandro Martinez (28, Manchester United).

Os três se encaixam no perfil buscado pelo Barcelona: o diretor esportivo Deco procura um zagueiro canhoto que dê mais estabilidade à equipe do técnico Hansi Flick a partir de janeiro.

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Até quando vai o contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB?

Foi sob o comando de Flick que Schlotterbeck estreou pela seleção alemã. Ex-jogador do Freiburg, ele já havia sido cogitado pelo Barcelona na temporada passada. Após semanas de negociações com seu clube atual, o líder da defesa acabou renovando com o Borussia Dortmund até 2031 . No entanto, seu contrato teria uma cláusula de rescisão com valor fixo entre 50 e 60 milhões de euros, válida para vários clubes de ponta. Não se sabe se o Barça está entre eles.

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Deco comentou recentemente o suposto interesse em Schlotterbeck. No podcast "Tot Costa", da Catalunya Radio, o ex-jogador disse: "É melhor não falar sobre ele. Caso contrário, seu preço provavelmente subirá."

Schlotterbeck trocou o Freiburg pelo BVB em 2022, após cinco anos no clube. Na época, o Borussia Dortmund pagou 20 milhões de euros por sua contratação. Recuperado de uma grave lesão no tornozelo sofrida durante a Copa do Mundo, ele voltou a estar em forma. Na temporada atual, Schlotterbeck disputou dez partidas oficiais e marcou um gol. Recentemente, também entrou em campo sob o comando do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp. Na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda pela Nations League, Schlotterbeck jogou os 90 minutos e contribuiu para a goleada com um gol de cabeça .

Getty Images

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Bastoni, por sua vez, foi insistentemente apontado como possível reforço do Barça na primavera . A Inter, porém, teria exigido uma quantia elevada pela transferência, de até 70 milhões de euros. Bastoni acabou ficando em Milão, onde tem contrato até 2028. Martinez provavelmente custaria bem menos. Seu contrato em Manchester termina no verão. Há algumas semanas, ele também chamou a atenção ao disparar críticas contra o diretor esportivo do United, Jason Wilcox . Depois, pediu desculpas publicamente e recebeu uma multa. É considerado improvável que ele continue no clube inglês que detém o recorde de títulos nacionais e vive uma crise na próxima temporada.

O campeão mundial Pau Cubarsi (19) tem lugar garantido na zaga do Barcelona. Ao seu lado, Flick alterna entre Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) e Andreas Christensen (30). Em tese, Jules Kounde (28) também poderia atuar ali. Enquanto o ataque do líder de LaLiga segue a todo vapor nesta temporada, a defesa é considerada seu ponto fraco: em 16 partidas oficiais, os catalães já marcaram 62 gols, mas também sofreram 19.