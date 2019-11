Caso Balotelli: por racismo, líder de torcida é banido no Verona até 2030

Além do caso do torcedor, o setor onde os racistas se encontravam ficará fechado por uma rodada da Serie A

Um juiz do tribunal de esportes da ordenou o fechamento da arquibancada leste do estádio Marc'Antonio Bentegodi, do Hellas Verona, por uma rodada em consequência dos insultos racistas direcionados a Mario Balotelli. Além disso, o clube anunciou o banimento de Luca Castellini, líder da torcida do Verona, até 2030.

Foi da arquibancada leste do estádio que os insultos surgiram e foi para onde Balotelli chutou a bola com raiva.

"Um pequeno número de pessoas que insultavam deve ser comparado ao número de ocupantes desse setor. Os cânticos foram percebidos claramente não apenas pelo jogador de futebol, mas também pelo representante do Ministério Público localizado nas proximidades, [...] nos termos do artigo 28 do CGS, a proposta do fechamento por um dia tem efeito imediato, do setor denominado 'poltronas leste'", lê-se na decisão judicial.

Além disso, o Hellas Verona publicou uma nota em seu site oficial que comunica o banimento de Luca Castellini, líder da torcida que ocupa a arquibancada leste. O homem não poderá ter nenhum vínculo com o Verona até 30 de junho de 2030.