Caso Balogun: a Federação Belga não aceita a decisão e anuncia que vai recorrer: “Estamos surpresos”

Reviravolta na Copa do Mundo, às vésperas da tão esperada partida das oitavas de final na madrugada de segunda para terça-feira entre os Estados Unidos, anfitriões do torneio, e a Bélgica, que será disputada no estádio de Seattle. A Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender, a título cautelar, o cartão vermelho e a consequente suspensão de uma partida do atacante americano Folarin Balogun, expulso durante as oitavas de final contra a Bósnia por uma falta contra Tarik Muharemovic





À noite, foi divulgada uma declaração oficial da Federação Belga sobre o caso da expulsão do jogador americano:





“A Royal Belgian Football Association (RBFA) está surpresa com a decisão da FIFA de declarar elegível para jogar na partida EUA x Bélgica, na segunda-feira, 6 de julho, às 17h (horário de Seattle), o jogador norte-americano suspenso Folarin Balogun.

A FIFA baseia sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA.





Essa disposição estabelece que o Comitê Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a execução de uma sanção disciplinar anteriormente imposta.

No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA prevê claramente que um cartão vermelho (expulsão) acarreta automaticamente uma suspensão para a partida seguinte da equipe, como foi o caso de todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo da FIFA.

Além disso, independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5:

“Se um jogador ou um membro da comissão técnica for expulso em consequência de um cartão vermelho direto ou indireto (segundo cartão amarelo), ele será automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe. Além disso, poderão ser impostas sanções adicionais.”

A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente reafirmada na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, que foi distribuída a todas as federações membros participantes em 12 de maio de 2026.

A mesma regra é reiterada em todas as Reuniões de Coordenação de Partida da Copa do Mundo da FIFA 2026 antes de cada jogo e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026.





Com o objetivo de salvaguardar os direitos legítimos de todas as seleções participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo da FIFA quanto nas futuras edições do torneio, a RBFA está analisando todas as opções possíveis.”