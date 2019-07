Casillas vira dirigente do Porto, mas sem se aposentar como goleiro

Lendário goleiro espanhol sofreu infarto em maio deste ano e segue afastado dos gramados; aposentadoria está no horizonte

O goleiro Iker Casillas atuará em um lugar diferente durante pelo menos o começo da temporada do . Ainda se recuperando do infarto que sofreu em maio, o lendário arqueiro assumirá um cargo na comissão técnica do Porto. Em entrevista ao site oficial do clube, o atleta de 38 anos falou sobre esse novo desafio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no campo de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipe e o clube. O técnico falou comigo na temporada passada quando aconteceu a minha situação e me disse que queria que ficasse com eles, perto dos jogadores, perto dos jogadores mais novos, porque iriam existir várias mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros”, afirmou Casillas.

O goleiro, porém, não se aposentará agora, embora isso esteja no seu horizonte. Essa função de "mediador" deve ser uma forma de manter Casillas por perto do time e do clube. Os dirigentes da equipe portuguesa entendem que a experiência e a liderança do ex-jogador do são importantes para ajudar o time portista.