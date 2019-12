Casillas se rende a Messi e o chama de GOAT após vitória do Barcelona

Goleiro espanhol foi rival de Messi por muitos anos, quando atuava no Real Madrid

Iker Casillas tem uma ligação muito forte e de longa data com o . Sendo assim, ele sempre teve o como o maior rival da carreira. Mesmo tendo sido companheiro de Cristiano Ronaldo por tantos anos, o goleiro espanhol, em uma postagem no Twitter, considerou o camisa 10 do rival como o maior de todos os tempos.

Fórmula para el fútbol : portero 🔝 & jugador 🐐. Hoy se han llevado los 3 puntos del Wanda el Barça. El Atleti ha jugado bien pero le ha faltado definir las ocasiones. Los blaugranas siguen en lo alto de la clasificación. El Atlético, a luchar por la zona Champions @LaLiga — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 1, 2019

"Fórmula para o futebol: goleiro top e jogador GOAT. Hoje o Barça levou os três pontos do Wanda [Metropolitano]. O Atleti jogou bem, mas faltou definir as oportunidades. Os blaugranas seguem no topo da tabela. O Atlético luta na zona de Champions", escreveu o lendário goleiro espanhol.

O termo GOAT é uma abreviação de quatro palavras em inglês: Greatest Of All Time. Isso quer dizer "O maior de todos os tempos". Essa é uma designação que Messi vem recebendo ao longo dos últimos, especialmente pelos seus fãs.

A mesma alcunha também já foi usada diversas vezes em relação a Cristiano Ronaldo. Ambos são concorrentes na disputa da Bola de Ouro desse ano. Um vazamento no último domingo (01) aponta que o vencedor deve ser Messi. Sabendo disso, Cristiano Ronaldo não irá à cerimônia de gala da France Football, antes, estará na premiação do melhor jogador do campeonato italiano.