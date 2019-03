Casillas entra em brincadeira e revela Santos como seu time favorito no Brasil

Iker Casillas usou as redes sociais para revelar quais são seus times favoritos pelo mundo. Atualmente goleiro do , o ex- , claro, destacou os blancos como a equipe favorita na . Já aqui no , o arqueiro escolheu o .

Em resposta ao comentário de Casillas, o Santos comentou a publicação remetendo ao meme “Vasco”, um dos mais usados no último final de semana.

Após destacar quais são os times referentes a cada país, o goleiro desafiou mais três pessoas para seguirem com a “corrente”.