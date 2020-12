Casillas de volta ao Real Madrid: qual será a função do ídolo no clube?

Clube merengue confirma retorno do lendário goleiro espanhol, que está oficialmente aposentado desde agosto deste ano, para cargo diretivo

Iker Casillas está de volta ao . Sim, a notícia é desta terça-feira (22), data em que o clube merengue oficializou o retorno de seu grande ídolo. Mas Thibaut Courtois pode ficar tranquilo, que sua condição de titular não será ameaçada. Isso porque o lendário goleiro espanhol está novamente no clube para ocupar a função de adjunto do diretor geral da Fundação Real Madrid.

Casillas está oficialmente aposentado de sua carreira como jogador profissional desde o dia 4 de agosto de 2020. Contudo, desde o ano de 2019 o espanhol não vinha mais atuando, quando sofreu um infarto durante um treino do Porto, de Portugal - onde estava desde a temporada 2015/16.

Após o incidente, Casillas até ensaiou uma volta aos gramados, chegou a trabalhar como auxiliar técnico, mas resolveu encerrar sua carreira de modo definitivo no último mês de agosto, em função do problema no coração. Agora, ele segue rumo ao novo desafio, desta vez atuando na equipe de gestão do Real Madrid.

"O Real Madrid C. F. anuncia que Iker Casillas se junta à Fundação Real Madrid como adjunto do gerente geral. Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor goleiro da nossa história. Para o Real Madrid é um orgulho receber de volta um dos nossos grandes capitães”, diz um trecho do comunicado oficial emitido pelo clube espanhol nesta terça-feira.

Comunicado Oficial: Iker Casillas#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020

Casillas defendeu o Real Madrid por incríveis 25 anos - 16 deles pela equipe principal -, se tornando um dos maiores jogadores da história merengue, onde conquistou nada mais nada menos do que 19 títulos - entre eles, destaque para três Ligas dos Campeões, cinco títulos de LaLiga e um . O goleiro também se mostrou contente por retornar ao clube merengue.

"Orgulho de voltar para casa. Encaro este novo desafio com todo o entusiasmo e vontade do mundo, obrigado pela oportunidade", escreveu o agora diretor da Fundação Real Madrid em sua conta no Twitter.

Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida 🙌🏼 https://t.co/tFDu7uxMHE — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 22, 2020

Casillas ainda defendeu a seleção da em 167 partidas e foi o capitão da conquista da Copa do Mundo de 2010, além de também ter sido campeão em duas oportunidades da , em 2008 e 2012.

