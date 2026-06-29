Casey lança o desafio antes do confronto contra a Noruega: “Viemos para viver o momento da vitória”

Com um tom confiante que mistura respeito e cautela, o astro da seleção da Costa do Marfim, Frank Kessié, aqueceu o clima para o tão aguardado confronto contra a Noruega, afirmando que os “Elefantes” entram em campo com a arma da humildade e do trabalho, e não com alarde e promessas. Uma mensagem clara vinda do coração do meio-campo: nada se sobrepõe à disciplina.

Kessié disse, em declarações à beIN SPORTS: “Sim, vamos jogar contra a Noruega, uma seleção que possui um time muito bom, com jogadores muito bons, na verdade, jogadores de grande calibre”, reconhecendo a força do adversário e revelando o nível de concentração no campo de treinamento da Costa do Marfim antes do confronto.

O meio-campista do Al-Ahli, da Arábia Saudita, acrescentou: “Como espero, e como mencionei anteriormente, nossa força está na humildade. Estamos comprometidos com o trabalho, e nosso foco está mais voltado para nós mesmos”, uma filosofia que Casey estabelece como lema para as ambições da seleção de seu país, longe de comparações e previsões.

Ele continuou: “Procuramos seguir as orientações do técnico, o que ele tenta implementar, e nos empenhamos em colocá-las em prática... Por isso, será uma partida incrível, muito bonita, e estamos aqui para viver esses momentos, vivê-los e também aproveitá-los”.

As declarações de Kessié aumentam ainda mais a expectativa da torcida para o confronto, já que a seleção da Costa do Marfim conta com disciplina tática e vontade de aproveitar o momento, diante de uma seleção norueguesa que conta com nomes de destaque capazes de ameaçar qualquer adversário.