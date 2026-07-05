Caseres revela segredo sobre Mbappé: “Ele me perguntou se eu queria beijá-lo... Então eu disse: ‘Tudo bem, vou beijar!’”

Juan José Cáceres, lateral-direito da seleção paraguaia, revelou detalhes interessantes sobre seu confronto acirrado com o astro francês Kylian Mbappé, durante a derrota por 0 a 1 que eliminou seu país das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O jogador argentino, em declarações ao canal TyC Sports após a eliminação do Paraguai do torneio, revelou um momento engraçado em meio às disputas acirradas com Mbappé, dizendo com um sorriso: “Ele me disse: ‘O quê? Você quer me beijar?’... Então eu respondi: ‘Tudo bem, já que você está aqui’”, referindo-se à intensidade do contato físico entre os jogadores durante toda a partida.

O jogador do Dínamo de Moscou acrescentou: “Felizmente, ele jogou mais próximo do meio-campo do que do meu lado, mas tive que marcá-lo com firmeza, senão ele teria escapado de mim”, ressaltando que a estratégia defensiva exigia que ele fosse rigoroso na marcação.

A partida foi marcada por um clima de tensão notável, o que levou Mbappé, que marcou o pênalti decisivo, a expressar sua raiva em relação ao estilo de jogo paraguaio, dizendo: “Mostramos que não somos apenas um time que joga um futebol bonito. Se formos obrigados a jogar de forma violenta, faremos isso — desculpem-me pela palavra”, acrescentando: “Também sabemos jogar de forma violenta, e hoje vencemos; nesse aspecto, fomos melhores do que eles”.

Mas Cáceres rejeitou veementemente essas acusações, afirmando: “Não ouvi isso. Sinceramente, nem sei o que ele disse. Ele saiu por aí dizendo que jogamos de forma desleal, mas nós apenas cumprimos nosso dever”, defendendo o desempenho de sua equipe, que lutou ferozmente contra o campeão mundial.

E o lateral paraguaio concluiu suas declarações com um tom de orgulho, apesar da derrota: “Demos o nosso melhor. Cada bola que chegava até nós, jogávamos como se fosse uma final. Perdemos com bravura, como disse Álvaro”, em referência ao técnico Álvaro, que elogiou o espírito de luta de sua equipe, apesar da eliminação da Copa do Mundo.