Casemiro vive fase completa e escancara: Real Madrid depende de seu volante

Meio-campista brasileiro se destaca mais uma vez em LaLiga e será desfalque de peso para Zidane na Liga dos Campeões contra a Atalanta

A suada vitória do Real Madrid sobre o Elche por 2 a 1 deixou três pontos e muitas dúvidas para o time do estádio Di Stéfano. A principal das dúvidas é como se sairá o Real Madrid na terça-feira (16), no segundo jogo das oitavas de Liga dos Campeões, contra a Atalanta.

O time de Zidane não terá a presença de Casemiro, que contra o Elche foi uma das principais figuras da partida, tanto na defesa, quanto no ataque. Os números do brasileiro no sábado mostraram que ele é uma peça fundamental em um time com tantas carências. As estatísticas dos merengues sem Casemiro são preocupantes para o time.

Casemiro teve uma atuação completa. Liderou os blancos em interceptações (seis) e recuperações de bola (sete) e só foi driblado uma vez. Porém, suas ações não se limitaram ao seu trabalho defensivo. Junto com Benzema (que marcou os dois gols da virada madridista), Casemiro foi a maior ameaça ao gol do adversário. Embora sem a mesma pontaria de outras ocasiões, o brasileiro arrematou a gol cinco vezes.

Pensando na Liga dos Campeões, a magra vitória por 1 a 0, em Bérgamo, contra a Atalanta pode ser pouco. Isso porque a Atalanta marca, em média, 2,14 gols por jogo, contra 1,66 do Real Madrid. Sem Casemiro, Zidane perde nas duas pontas do campo: não terá seu segundo artilheiro na frente, com seis gols marcados, nem seu cão de guarda atrás.

A ausência de Casemiro reduz a confiabilidade de um estilo com o qual a média de gols sofridos caiu para 0,97 por jogo. Sem o brasileiro, esses números mudam.

Na atual temporada, Casemiro não atuou em quatro partidas. Dessas quatro houve uma vitória, um empate e duas derrotas. Uma dessas derrotas aconteceu na Liga dos Campeões, quando Zidane quis poupar Casemiro e perdeu por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk e o time espanhol quase se viu eliminado precocemente por conta desse revés. Os 4 a 1 sofridos para o Valencia, em novembro de 2020, acendem o alerta para o time que precisará segurar o ímpeto ofensivo de uma das equipes que mais atacam na Europa.

A verdade é que Zidane precisa de outro Casemiro, mas agora todos os olhos se voltam para Federico Valverde.