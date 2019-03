Casemiro: "Vinicius pode ser um dos melhores do mundo em três anos"

Volante elogiou seu companheiro de equipe e compatriota no Real Madrid

Com grande destaque no Real Madrid, Vinicius Jr. vem colecionando elogios da imprensa, torcida e companheiros. Desta vez, foi a vez de Casemiro falar sobre o jovem jogador que vem encantando o mundo com o seu talento e projeta: "pode ser um dos melhores em três anos".

"Ele está indo muito bem, ele tem uma boa cabeça e está mostrando que ele é um jogador do Real Madrid, que ele pode ser uma estrela. As pessoas confiam nele, ele pode ser um dos melhores. Ele tem que aprender um monte de coisas e está crescendo de uma maneira incrível, ele é focado no futebol, " disse o brasileiro em entrevista ao canal Esporte Interativo.

Casemiro ainda se mostrou confiante com a presença de Neymar na Copa América, apesar da lesão do craque no quinto metatarso do pé direito.

"Falar sobre Neymar é dizer coisas incríveis sobre ele. É muito importante para a seleção brasileira e agora ele está se preparando para a Copa América, com certeza ele vai jogar. As pessoas contam com ele.", concluiu.

Nesta terça-feira (5), o Real Madrid recebe o Ajax pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Outros pontos da entrevista:



Foto: Getty Images

Saída de Lopetegui: "Para mim é um grande treinador. Infelizmente ele saiu. São coisas do futebol. É um grande treinador e uma grande pessoa. No Porto me ajudou muito. Ele passou aqui pelo Real Madrid, mas as coisas não deram certo. É um bom treinador e ele mostrou isso na seleção espanhola".

O melhor treinador: "Seria injusto falar de um treinador. Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benitez ... cada um tem suas características importantes. Com Zidane tinha muito a ver com todos os jogadores uma relação pai-filho. Como um amigo. Solari vai na mesma linha, ele está sendo justo com todos".

Competição com Llorente: "Eu nunca me senti titular no Real Madrid. É importante a competição. Llorente mostrou que tem capacidade de jogar. Ele é um jogador do Real Madrid. É bom para o clube. Llorente e todos estão bem. Se vencermos, todos nós somos campeões".