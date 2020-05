Casemiro, o intocável de Zidane: até quando vai seu contrato com o Real Madrid?

Brasileiro foi peça chave para as últimas três Liga dos Campeões merengues; nesta temporada, ficou de fora de quatro jogos - três o Real não venceu

Carlos Henrique Casemiro é um dos pilares do , um dos jogadores mais identificados com o clube no elenco atual e indispensável para o clube. Por tudo isso e muito mais, o brasileiro renovou o contrato com o time do Santiago Bernabéu até 2023.

O volante é um dos jogadores "insubstituíveis" de Zinedine Zidane. Nesta temporada, Casemiro soma 35 partidas e mais de três mil minutos em campo, sendo o jogador que mais atuou pelo Real Madrid até a paralisação do futebol pela pandemia de Covid-19.

Em apenas quatro partidas em toda a temproada o brasileiro não esteve em campo e sua falta foi sentida. O time empatou com o e o , além da derrota por 4 a 3 para o Real Socedad que tirou os merengues da competição.

Casemiro está no Real Madrid desde 2013. Chegou como reforço do Real Madrid Castilla, mas logo chamou a atenção do então treinador José Mourinho. Emprestado por um ano ao , o brasileiro foi muito bem em e logo voltou para a e não saiu mais do time titular do Real.

Titular nas últimas três Ligas do Campeões vencidas pelo clube e hoje, aos 28 anos, já soma 228 jogos pelo Real Madrid e já anotou 22 gols. Ao todo, o jogador já participou de 13 conquistas merengues.

Embora seja o "pulmão" da equipe e tenha acabado de renovar seu vínculo com o clube, a diretoria se prepara para buscar o futuro substituto do brasileiro. Eduardo Camavinga , jogador do de apenas 17 anos, é apontado como possível candidato a essa vaga, que hoje tem dono.