Casemiro entra para a história da Copa do Mundo... e Sano consegue o que as estrelas da Ásia não conseguiram

O brasileiro Casemiro escreveu seu nome com letras de ouro na história da Copa do Mundo, após marcar um gol contra o Japão, na noite desta segunda-feira, no estádio de Houston, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção japonesa havia aberto o placar aos 29 minutos, com um gol de Kaishu Sano, que fez uma jogada individual brilhante ao driblar Casemiro antes de disparar um chute forte de fora da área, que se alojou no canto direito do gol do goleiro Alisson Becker.

A seleção brasileira conseguiu empatar aos 56 minutos, depois que um jogador da “Samba” cruzou com precisão pela esquerda, a bola chegou a Casemiro, que chutou com força para o fundo da rede, marcando o gol de empate para sua seleção.

De acordo com a rede de estatísticas “Squawka”, Casemiro se tornou o segundo jogador mais velho a marcar um gol pela Seleção Brasileira na história da Copa do Mundo, com “34 anos e 126 dias”, atrás apenas de Bebeto, que marcou aos “34 anos e 137 dias”, enquanto Thiago Silva ocupa o terceiro lugar, após marcar aos “33 anos e 278 dias”.

Por outro lado, a rede de estatísticas “Opta” destacou que Kaishu Sano, jogador do Mainz, da Alemanha, marcou seu primeiro gol pela seleção, tornando-se o primeiro jogador asiático a balançar as redes do Brasil com um chute de fora da área e em jogada aberta na história das finais da Copa do Mundo.