Casemiro detalha relação com Zidane no Real Madrid e brinca até com Mundial de 98

O brasileiro contou mais sobre sua relação com seu "melhor professor"... e ídolo

Zidane e Casemiro muito provavelmente teriam sido grandes rivais dentro de campo: afinal de contas, estamos falando de um meia armador clássico e de um dos melhores volantes de proteção do mundo. Seja pelas seleções da e do ou pelo futebol do clubes, um encontro entre os dois jogadores certamente levantaria faíscas.

O mundo real trouxe outra perspectiva. Os dois se encontraram dentro das quatro linhas, mas com o francês no banco de reservas: a confiança do agora treinador Zidane com seu meio-campista já está muito bem documentada. Mas como será a relação entre os dois ídolos do ?

Jogador mais consistente nas duas passagens do técnico pelo clube madrilenho, Casemiro parece ter um brilho especial quando está sendo comandado pelo treinador: o atleta até foi bem sob o comando de outros "professores", mas alcança um nível superior quando está na tutela de Zinedine Zidane.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o brasileiro deixou pra lá a tática e resolveu falar do extra-campo: como é a sua relação pessoal com o craque?

No meio, única certeza na escalação para o jogo contra o City é Casemiro. Kroos e Modric terminaram bem o Espanhol e tudo indica que Zidane deve ir com os três. O técnico ainda pode sacrificar um atacante para colocar Fede Valverde ou Isco. Ele já também já escalou os 5. — Tatiana Mantovani (@tatimantovani) August 4, 2020

"Até hoje eu fico nervoso quando falo com ele." explicou Casemiro sobre o jogador que já era seu ídolo quando o brasileiro ainda era um garoto treinando no CT de Cotia, na base do . "Eu sempre digo: você não sabe como é importante para nós, para mim. Você tirou a Copa de 98 da gente, mas não mudou nada, é meu ídolo."

Desde que chegou ao Real Madrid, o volante jogou os problemas extra-campo de seus tempos de São Paulo para longe e se transformou em um atleta que, acima de tudo, é querido por todo e qualquer treinador que passou pelo clube. Mesmo que Rafa Benítez e Julen Lopetegui, entre outros, tenham enchido o jogador de elogios, sua relação mais próxima ainda é que com o atual técnico.

"Zidane merece tudo o que conquistou. Ele é incrível: sua humildade, como ele vê futebol, como ele nos trata com afeição e carinho." revelou. "Ele é um especialista, sabe a importância de todos os jogadores, confia muito em mim, sempre está me pedindo para fazer mais, atacar, conduzir a bola. Ele sabe do que eu posso fazer."

Mas nem sempre foi assim. No começo da primeira passagem de Zidane no comando do Real Madrid, Casemiro ainda não havia sido aproveitado e resolveu ir pedir uma chance ao treinador. Bateu na porta do escritório do francês e deixou claro: faria o que fosse preciso para ter uma oportunidade. O ídolo, então, acalmou a situação, prometeu que iria utilizar o volante...e o resto é história.