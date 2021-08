Casagrande se defende de polêmica: "jamais falei para David Luiz não vir para o Flamengo"

Comentarista ressaltou que suas falas sobre o tema foram distorcidas

O ex-jogador de futebol e agora comentarista esportivo, Walter Casagrande, se envolveu numa polêmica sobre um possível retorno de David Luiz ao futebol brasileiro e, questionado por vários torcedores do Flamengo nas redes sociais, garantiu que estão distorcendo suas falas.

"Eu não vou me explicar por coisas que não falei. Eu jamais falei que o David Luiz não deveria vir para o Flamengo, jamais. Eu falei do problema brasileiro, sobre inflação e política fervendo. Mesmo com imagens, distorcem tudo, mentem e inventam coisas que você fala. Saem detonando as pessoas. Quem quiser ver o Seleção Sportv da semana passada, vai ver direitinho o que eu disse. Ainda dei meu exemplo, quando eu pensei voltar porque meu filho só falava italiano. Veio a proposta do Flamengo e eu pensei que era o limite para voltar para o Brasil e resolvi voltar".

No último final de semana, durante participação no programa "Troca de Passes", no SporTV, o comentarista aconselhou David Luiz a pensar bem na realidade do Brasil dentro e fora das quatro linhas antes de voltar ao país.

"Não pode chegar aqui no Brasil e ver desorganização de campeonato, problemas em viagem, situações ruins... E pensar: "Eu poderia estar em Londres, em Lisboa". Não adianta mais. Tem que saber para onde vem. Tem que saber onde vai cair. Porque é um lugar (o Brasil) que está fervendo. Não é só clube de futebol, mas o negócio está fervendo".

A declaração também repertuciu dentro do Flamengo, uma vez que a torcida rubro-negra está fazendo campanha pela contratação do zagueiro. Questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol do time carioca, Marcos Braz, afirmou que Casagrande estava prestando um desserviço ao futebol brasileiro.

"Respeito o Casagrande, mas nesta situação, ele fez um desserviço para o futebol brasileiro. Não entendi essa sugestão dele para o David Luiz. Ele faz um desserviço a todos os clubes brasileiros, que não têm o euro e o dólar ao seu favor".

O dirigente também fez questão de ressaltar que, pelo menos até o momento, não fez proposta a David Luiz.

Não tem absolutamente nada oficial, nada perto. (O David Luiz) é um jogador de seleção brasileira. Há três anos, ele fez um vídeo, postaram isso mais uma vez dando a entender que foi agora. O jogador estava em Angra dos Reis há três meses, tem familiares em Juiz de Fora, se não me engano. É muito perto aqui do Rio, e se deu esse pedido (da torcida). Mas não tem nada. Se falar de zagueiro, vai ter sempre alguém na nossa lista e tem que ser assim. Mas não temos o que falar do David Luiz, não teve nenhuma proximidade, nenhuma questão relacionada à proposta, não tem nada disso".

Conforme trouxe a Goal, o Flamengo monitora a situação de David Luiz, que está livre no mercado desde maio, quando deixou o Arsenal. O rubro-negro espera o jogador definir se deseja ou não voltar ao Brasil para avaliar se consegue propor algo.