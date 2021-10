Casaco vira mais um capítulo polêmico na rivalidade entre Shaqiri e Sérvia

A relação entre o jogador e o país é complicada por conta de questões geopolíticas, que já invadiram o futebol

O posicionamento político de Xherdan Shaqiri, jogador do Lyon e da seleção suíça, já foi alvo de polêmicas no mundo do futebol, algo que aconteceu de novo. O jogador, nascido no Kosovo, novamente se viu alvo de reclamações da Sérvia.

Após a vitória da Suíça sobre a Irlanda do Norte por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, durante sua entrevista pós jogo, o jogador foi surpreendido por um torcedor que colocou nele um casaco do KLA, Exército de Libertação do Kosovo. Apesar de ter tirado o abrigo, Shaqiri foi alvo de reclamações da Sérvia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol, Jovan Surbatovic, anunciou que vai pedir à Fifa a punição ao atleta, segundo o Corriere dello Sport. "Exigimos uma resposta imediata e as mais duras sanções contra Shaqiri por promover uma organização terrorista criminosa. A Federação da Sérvia irá usar todos os mecanismos legais ao seu dispor para retirar os responsáveis deste episódio do futebol", disse.

Xherdan Shaqiri, jogador suíço de origem albanesa kosovar, virou alvo de fúria das autoridades sérvias por ter recebido de um torcedor uma jaqueta do UCK, o Exército de Libertação do Kosovo, após jogo em que sua equipe venceu a Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias da Copa 2022. pic.twitter.com/EhI9kkUjp7 — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) October 10, 2021

A grande polêmica que envolve o caso não tem a ver com futebol, mas sim com geopolitica. Em 7 de fevereiro de 2008, de forma unilateral, o Kosovo, região que fica dentro do território da Sérvia, declarou independência. Até hoje, porém, Sérvia não reconhece que o Kosovo seja um país separado, e sim um territória seu. Assim, a relação entre os povos é marcada por muita tensão.

Nascido no Kosovo, Shaqiri deixou o país ainda muito novo, mas sempre defendeu a independência em relação à Sérvia, o que mais de uma vez foi um problema para ele no futebol. Na Copa do Mundo de 2018, por exemplo, correspondendo às expectativas do jogo, ele foi polêmico ao marcar um gol na vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia.

Na comemoração após balançar as redes, Shaqiri fez o símbolo da bandeira da Albânia, uma águia negra de duas cabeças, em referência ao fato de que a maioria do povo kosovar é de origem albanesa. À época, ele e Xhaka, que fez o mesmo gesto, foram multado pela Fifa e tiveram que pagar 8.660 euros cada.

Em relação ao caso da jaqueta colocada em Shaqiri, o jogador não se manifestou, mas a Federação Suíça de Futebol, em nota, defendeu o jogador, dizendo que é inaceitável que as pessoas abusem de uma entrevista pós-jogo para fazer propaganda política.

"Shaqiri comportou-se de forma exemplar, o culpado do episódio foi questionado pela polícia e foi imediatamente banido", afirmou a Federação.