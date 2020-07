Casa de Ribery é assaltada na Itália, e francês avisa: "Tomarei a decisão necessária"

Depois da partida contra o Parma, ex-Bayern de Munique encontrou sua casa revirada por ladrões e deixou futuro na Fiorentina em aberto

A relação entre Franck Ribéry e está passando por seu momento mais delicado. Mas isso não tem nenhuma relação com as atuações do francês, ou com o baixo rendimento do clube na Serie A, que foi amenizado pela vitória contra o Parma por 2 a 1. Mas sim pelo assalto que aconteceu na casa do jogador, em Bagno a Ripoli, em Florença, neste final de semana.

Após vencer o e retornar para Florença, Ribéry encontrou sua casa virada de cabeça para baixo por ladrões, com gavetas abertas e roupas, sapatos e objetos de vários tipos jogados pelo chão. Assim como o atacante, seus familiares também não estavam na casa durante o assalto.

O ex-jogador do gravou um vídeo mostrando o estado de sua casa e postou nas redes sociais. Além disso, ele escreveu que ficou perplexo com o incidente, e deixou a entender que poderia rever sua carreira na Fiorentina após o ocorrido.

“Mas como ter confiança hoje depois disso? Não corro atrás dos milhões, graças a Deus não nos falta nada. Por outro lado, sempre corro atrás da bola, porque sou apaixonado. Mas paixão ou não, minha família vem em primeiro lugar e tomaremos as decisões necessárias para o nosso bem-estar”, escreveu o jogador de 37 anos em sua conta no Twitter.

Mas mesmo fazendo questão de mostrar sua indignação com o episódio e deixando em aberto seu futuro na Fiorentina, Ribéry informou que todos passam bem e que o único prejuízo foi material.

“Minha esposa perdeu algumas malas, algumas jóias, mas isso não é essencial. Fico em choque pelo sentimento de vulnerabilidade que não passa. Graças a Deus minha esposa e meus filhos estavam seguros”, completou.

Aos 37 anos, Ribéry está em sua primeira temporada pela Fiorentina, onde marcou três gols em 15 partidas disputadas. O francês chegou após se desligar do Bayern de Munique, onde jogou por 12 temporadas e conquistou inúmeros títulos, incluindo a de 2013.