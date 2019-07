Casa de Papel do Santos tem personagens de Mongaguá a Montevidéu; assista

Clube aproveita o lançamento mundial da série que ocorreu nessa sexta-feira (19)

O perfil do nas redes sociais já é conhecido por ser um dos mais carismáticos e divertidos dentre os clubes brasileiros.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Dessa vez, o Alvinegro Praiano fez uma homenagem ao fênomeno mundial 'La Casa de Papel', série produzida pela Netflix. A produção espanhola conquistou fãs em todo o mundo após a muito bem sucedida primeira temporada. Nessa sexta-feira (19) foram lançados todos os episódios da terceira temporada.

A hashtag #LaCasaDePapel3 é a mais comentada no Twitter no começa da tarde no . Na série, cada personagem leva o nome de uma cidade ao redor do mundo, já na versão santista cada jogador representa sua cidade natal. Por exemplo, Eduardo Sasha leva o nome de Alegre; o volante Alison leva o nome de Mongaguá e Carlos Sánchez aparece como Montevidéu, dentre outros.

Mais artigos abaixo

Veja abaixo o vídeo feito pela equipe que atualmente ocupa a segunda colocação do Brasileirão.

Bienvenidos a La Casa del Balón.#LaCasaDePapel3 #LCDP3 pic.twitter.com/SHIhokEOzW

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 19, 2019

O próximo jogo do é fora de casa contra o . A partida acontece às 11h (de Brasília) no próximo domingo (21), no Estádio Nilton Santos.