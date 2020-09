Casa Blanca: estádio da LDU tem histórico de causar problemas a brasileiros

Flamengo e São Paulo foram os últimos a perder no estádio em Quito, que já foi palco de outras grandes derrotas de times brasileiros

O estádio Casa Blanca, em Quito, foi palco de duas grandes derrotas de times brasileiros em menos de uma semana. No dia 17, o Independiente del Valle goleou o Flamengo por 5 a 0, na pior derrota do Rubro-negro na Libertadores. Cinco dias depois, o São Paulo perdeu por 4 a 2 para a LDU. Placares que só comprovam o péssimo desempenho dos brasileiros nesse estádio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neste século, times do visitaram o Casa Blanca 16 vezes e em 12 jogos, deixaram o local derrotados. E algumas destas derrotas foram marcantes e com muitos gols - assim como aconteceu com e nesta Libertadores. O aproveitamento de brasileiros no estádio é baixíssimo: apenas 20,8%, com três vitórias.

Mais times

Derrotado nesta terça-feira, 22 de setembro, e em situação delicada na Libertadores, o São Paulo havia visitado a casa da neste século em apenas uma outra oportunidade. Em 2004, na fase de grupos da Libertadores e com Rogério Ceni, Cicinho e Luís Fabiano no time, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para os equatorianos.

Antes de goleada para o Del Valle, o Flamengo também tinha visitado o Casa Blanca em apenas uma outra partida. Em 2019, o time que terminaria a Libertadores como campeão, visitou a LDU na fase de grupos, quando o treinador ainda era Abel Braga, e perdeu por 2 a 1.

O é um dos times que menos gosta de relembrar os jogos no estádio Casa Blanca. Em dois anos consecutivos, o Tricolor Carioca perdeu dois jogos de ida de finais de competições sul-americanas. Em 2008, na primeira - e até agora única - final de Libertadores de sua história, a equipe perdeu por 4 a 2 para a LDU e não conseguiu reveter o placar no Maracanã.

No ano seguinte, LDU e Fluminense disputaram a final da e o time equatoriano goleou os cariocas por 5 a 1, abrindo caminho para mais um título contra o Tricolor. Porém, não foi só contra o Fluminense que a LDU venceu finais. Também em 2009, os equatorianos aplicaram 3 a 0 no para garantir o título da Recopa.

Mais artigos abaixo

Além das finais, o Fluminense disputou outros três jogos no estádio. Na fase de grupos da Libertadores de 2008, o jogo terminou empatado por 0 a 0. Em 2017, voltou a enfrentar a LDU, que venceu por 2 a 1. No ano seguinte, mais uma visita ao Casa Blanca, para jogar contra o Deportivo Cuenca, e os cariocas venceram: 2 a 0.

Outros dois times brasileiros também venceram no estádio Casa Blanca neste século. O surpreendeu a LDU na Libertadores de 2009 e venceu por 3 a 2, garantindo o primeiro lugar no grupo A daquela edição. Somente em 2016 outro time do Brasil voltou a vencer na casa da LDU. O venceu os equatorianos pelo mesmo placar: 3 a 2.

O retrospecto dos times brasileiros no estádio Casa Blanca no século 21

2004: LDU 3 x 0 São Paulo

2006: LDU 2 x 1 Internacional

2008: LDU 4 x 2 Fluminense (final); LDU 0 x 0 Fluminense (fase de grupos)

2009: LDU 3 x 2 ; LDU 2 x 3 Sport Recife; LDU 3 x 0 Internacional; LDU 5 x 1 Fluminense

2013: LDU 1 x 0 Grêmio

2016: LDU 2 x 3 Grêmio

2017: LDU 2 x 1 Fluminense

2018: LDU 3 x 1 ; Deportivo Cuenca 0 x 2 Fluminense

2019: LDU 2 x 1 Flamengo

2020: 5 x 0 Flamengo; LDU 4 x 2 São Paulo