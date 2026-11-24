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A Corte Arbitral do Esporte (CAS) colocou em uma situação controversa a versão marroquina sobre o suposto telefonema entre o presidente da Federação Senegalesa de Futebol e um dos árbitros do caso.

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O CAS negou ter recebido qualquer recurso oficial da Federação Marroquina relacionado ao episódio, uma reviravolta que levanta dúvidas sobre a veracidade da carta que teria sido apresentada à corte horas antes do anúncio da decisão final sobre a crise da Copa Africana de Nações de 2025.

A jornalista Malang Sané revelou que Vanessa Tracy, chefe do departamento de comunicação e mídia da Corte Arbitral do Esporte, confirmou que o tribunal não recebeu nenhum recurso da Federação Real Marroquina de Futebol a respeito do suposto telefonema entre Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa, e um dos integrantes do painel de três árbitros. A informação contradiz as notícias que falavam na apresentação de uma queixa formal por parte do Marrocos.

Reportagens da imprensa haviam indicado que o assessor jurídico da Federação Marroquina enviou uma carta ao CAS para relatar um suposto “incidente”, reservando-se o direito de tomar medidas legais. O episódio diz respeito a um telefonema que teria ocorrido no domingo entre Abdoulaye Fall e um dos três árbitros encarregados de analisar a disputa sobre a final do torneio africano.

As notícias sobre o suposto telefonema geraram grande polêmica, dada a sensibilidade do caso e por envolver um órgão judicial responsável por decidir uma disputa por um título continental. A natureza do processo exige independência e imparcialidade, o que fez com que a possibilidade de contato entre uma das partes da disputa e um árbitro do caso despertasse amplo interesse, sem que houvesse qualquer prova divulgada de que uma irregularidade tenha ocorrido.

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Por outro lado, a Federação Senegalesa de Futebol rejeitou categoricamente as acusações. O secretário-geral da entidade, Abdoulaye Seydou, classificou a história do recurso como “fictícia” e garantiu que o presidente da federação, Abdoulaye Fall, não conhece os árbitros envolvidos no caso. Ele também destacou que Fall não compareceu à audiência realizada em 8 de outubro, em resposta à versão que circula sobre o suposto contato.

O esclarecimento do CAS chega em meio a um clima de tensão e expectativa em torno do caso, depois que a disputa pelo título do torneio se arrastou por meses e as contestações às decisões relacionadas à final se misturaram ao processo jurídico que busca definir oficialmente o campeão.

A Corte Arbitral do Esporte deve anunciar sua decisão nesta terça-feira para encerrar a disputa sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025, que terminou com vitória do Senegal dentro de campo, antes de a Confederação Africana de Futebol decidir entregar o título ao Marrocos em razão dos acontecimentos registrados na partida. Com a proximidade da decisão, todas as atenções se voltam para o tribunal, em meio a dúvidas sobre a veracidade da suposta queixa e se as versões que circulam refletem de fato o que aconteceu nos bastidores do caso.