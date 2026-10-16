O lateral espanhol Dani Carvajal demonstrou grande satisfação com seus primeiros dias no Getafe, durante sua apresentação oficial nesta sexta-feira como o mais recente reforço do clube.

Carvajal deixou o Real Madrid ao fim da temporada passada, com o encerramento de seu contrato, e não se juntou a nenhum clube, apesar de ter revelado na entrevista coletiva de hoje que recebeu outras propostas de clubes com capacidade financeira e que disputam a Liga dos Campeões.

Carvajal falou sobre os bastidores de sua chegada ao time, de acordo com o jornal espanhol "Marca": "A primeira coisa que quero dizer é que estou muito feliz por estar aqui hoje, e sou grato à diretoria e ao presidente por esta proposta. Acredito que o sentimento foi mútuo, e é por isso que estou aqui como jogador do Getafe".

O jogador explicou sua situação após o fim do contrato com o Real Madrid: "Minha ideia era buscar uma mudança de ares, ir para um país mais exótico ou para outras ligas, para viver novas experiências, mas as condições ideais não apareceram. No fim das contas, minha vida é o futebol, sou apaixonado por este esporte e tenho vontade de competir e de jogar, especialmente depois de dois anos de lesões nos quais não consegui ter a continuidade que queria".

O lateral espanhol prosseguiu falando sobre sua escolha pelo Getafe: "Quando a proposta chegou, ela atendia a todos os requisitos que eu e minha família buscávamos, por isso foi uma decisão extremamente fácil. Já em relação à cláusula de rescisão, a ideia é ficar durante toda a temporada, e não temos a opção de sair no inverno, a não ser que alguém pague 50 milhões".

Sobre o andamento das negociações, ele detalhou: "Foi uma semana repleta de negociações e de avaliação das opções para fechar o contrato. Não dependia apenas de mim e do clube, havia também o limite salarial da LaLiga, um fator que tornou a situação um pouco mais complicada, mas resolvemos tudo e estamos felizes".

Sobre enfrentar seu ex-clube, o Real Madrid, ele acrescentou: "Na verdade, tudo o que imagino é que o treinador me coloque em campo na segunda-feira e que eu volte a jogar. É isso que passa na minha cabeça agora e não vou me preocupar com coisas que podem acontecer no futuro. Quero jogar e tenho muita vontade de estar em campo. Sei que parece clichê, mas é verdade".

Carvajal também revelou ter recusado outras propostas: "Recebi propostas de grandes clubes europeus para jogar a Liga dos Campeões, mas hoje, aos 34 anos, a prioridade continua sendo minha esposa e meus filhos, e este projeto me motivou muito".

Sobre o que pode agregar ao time, disse: "Não gosto de me definir ou de dizer como posso ajudar; prefiro deixar que o treinador me peça e seguir suas ordens. Mas com os jovens, gostaria de exercer o papel de veterano e de jogador experiente e tentar ajudá-los, porque há jogadores com qualidades muito boas que podem ser aproveitadas".

Ele abordou a participação da Espanha na última Copa do Mundo, conquistada pela seleção sem que ele estivesse na lista: "Vivi a experiência como qualquer outro torcedor. Todos sabem o que este país significa para mim e o que significa vestir a camisa da seleção nacional. No momento em que não sou convocado, é isso, mas eu jamais recusaria vestir a camisa da seleção novamente".

Carvajal encerrou comentando sua despedida do Real Madrid e suas novas ambições: "Acredito que esse capítulo foi encerrado em maio passado, quando tive aquela despedida incrível. Quero agradecer a toda a torcida, foi um dos dias mais felizes da minha vida porque vi o reconhecimento que o Santiago Bernabéu me deu. Agora, não tenho dúvidas, me receberam aqui de braços abertos, e o único objetivo é ajudar e garantir nossa posição no campeonato. E por que não sonhar com objetivos maiores tanto na Copa do Rei quanto na Liga Conferência Europa?".