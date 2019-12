Carvajal faz coro por Mbappé porque "os melhores têm que jogar no Real Madrid"

O lateral do Real falou sobre a possível ida de Mbappé à Madrid e sobre o momento do time

Daniel Carvajal, lateral do , falou sobre o momento dos merengues e sobre o clássico da semana que vem contra o . Ele falou também sobre a possível chegada de Mbappé e sobre Jovic e Hazard.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"Estamos tranquilos. Faremos o que nos mandaram, que é jogar futebol; queremos jogar com segurança. Tudo o que não é futebol não me importa. Quero ir à Mestalla e vencer, quero ir ao Camp Nou e vencer", falou o jogador sobre o jogo contra o e sobre o clássico. "Estamos em um grande momento e enfrentaremos uma semana importante com dois que queremos vencer", completou.

Quanto ao clássico: "Começamos com menos horas de descanso e o corpo nota. Hernández Hernández é um árbitro muito bom e desejamos o melhor para ele".

Sobre a Liga: "Um dia se está em cima e no outro embaixo. O técnico sempre nos deu confiança. É Zidane, sua essência nos contagiou desde que chegou com sua filosofia".

Os possíveis rivais nas oitavas da Liga dos Campeões: "Estamos tranquilos. Sei que ninguém quer nos enfrentar. Temos que estar tranquilos. Cristiano e Juve na final? Eu assino embaixo. Apenas estar na final já seria bom".

Jogar com Mbappé: "O que vimos está claro. É um dos grandes e seria bom tê-lo porque o melhor tem que estar aqui".

As polêmicas com Bale: "Já disse que era para dar corda para a sociedade midiática. Devemos envolvê-lo para que ele se sinta querido e renda em campo".

Mais artigos abaixo

Sobre Hazard: "Lhe desejo uma recuperação rápida. Foi uma lesão infeliz que o afastou de campo, mas ele vai voltar mais forte. É uma pena, porque ele assume cada dia mais a responsabilidade pela equipe e estava jogando em alto nível".

A adaptação de Jovic: "É um garoto que trabalha muito bem. Quando marcar vários gols vai ficar muito seguro".