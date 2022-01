Caruaru City x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Santa Cruz enfrenta o Caruaru City neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Vera Cruz, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (PE) e no Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caruaru City x Santa Cruz DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Vera Cruz - Caruaru, PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Para o estado de Pernambuco, a TV Globo irá transmitir a partida ao vivo. O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o duelo deste sábado para todo o Brasil, no Estádio Vera Cruz.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para o confronto deste sábado, o técnico Leston Júnior tem alguns jogadores que se lesionaram durante os treinamentos e são dúvidas para o jogo. São eles o lateral Marcos Martins e o volante Humberto.

Esta será a estreia do time Cobra Coral na temporada.

Do outro lado, o Caruaru City já estreou na temporada, empatando com o Salgueiro por 2 a 2.

Provável escalação do Caruaru City: a definir.

Provável escalação do Santa Cruz: Jefferson, Ítalo Melo (Marcos Martins), Lucão, Júnior Sergipano e Dudu Mandai; Gilberto, Rodrigo Yuri e Tarcísio; Mateuzinho, Walter e Matheus Anderson.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santa Cruz é favorito contra o Caruaru City nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,00 no triunfo do Tricolor, $ 3,25 no empate e $ 3,25 caso o Caruaru vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,95 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,85 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Caruaru City

JOGO CAMPEONATO DATA Caruaru City 0x0 América-PE Pernambucano Série A2 14 de novembro de 2021 Salgueiro 2x2 Caruaru City Pernambucano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caruaru City x Sport Pernambucano 10 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília) Caruaru City x Ibis Pernambucano 16 de fevereiro de 2022 20h30 (de Brasília)

Santa Cruz

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1x1 Botafogo-PB Brasileirão Série C 25 de setembro de 2021 Santa Cruz 3x3 Floresta Copa do Nordeste 19 de outubro de 2021

Próximas partidas