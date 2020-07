Cartão vermelho pode desempatar briga de Corinthians e Guarani por vaga no Paulistão; entenda

Dependendo da combinação de resultados de domingo, o número de cartões vermelhos pode definir a classificação do Corinthians no Paulistão

Até o retorno do , o estava ameaçado de ser rebaixado no estadual. Porém, após a vitória sobre o Palmeiras e a derrota do Guarani para o Botafogo-SP, o Alvinegro já sonha com a classificação para a fase eliminatória. Para isso, terá que contar com a ajuda do rival São Paulo, mas dependendo da combinação de resultados, até o número de cartões vermelhos ser decisivo.

No momento, o Corinthians está em terceiro no grupo D, com 14 pontos, atrás do , segundo colocado, com 16. Apenas os dois primeiros do grupo garantem classificação para o mata-mata, e com apenas uma rodada para o fim da primeira fase, nenhum dos dois pode alcançar o líder .

Portanto, para seguir brigando pelo tetracampeonato paulista, o Corinthians terá que vencer o Oeste, e torcer para um tropeço do Guarani diante do São Paulo. As duas partidas acontecem neste domingo (26), às 16h (de Brasília).

Se o Tricolor derrotar o Bugre, uma vitória simples já serve para a equipe de Tiago Nunes. Em caso de empate, o Timão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. No entanto, um fato curioso ainda pode acontecer.

Se o Corinthians vencer por 2 a 1 e o Guarani empatar por 0 a 0 - dois resultados bem plausíveis -, os dois clubes ficarão empatados no número de pontos, de vitórias, no saldo de gols, nos gols pró e nos gols contra. Isso também vale caso o Timão vença por 3 a 2 e o Bugre empate por 1 a 1, ou com 4 a 3 em um jogo e 2 a 2 no outro e assim por diante.

Caso isso aconteça, o critério de desempate a ser adotado será o número de expulsões e, neste cenário, o Guarani leva vantagem.

O clube de Campinas levou apenas um cartão vermelho durante a competição, enquanto o Corinthians já soma três. O curioso é que um dos vermelhos do Timão foi dado para Cleber Costa, enfermeiro do clube. A Federação Paulista de Futebol (FPF) considera qualquer expulsão na contagem das estatísticas, não apenas de jogadores.

Assim, se os dois clubes empatarem nos demais critérios e o Guarani levar mais um vermelho contra o , o enfermeiro decidirá o desempate a favor do Bugre.

Se o número de cartões vermelhos também terminar empatado, o próximo critério de desempate será número de amarelos.

Se nem assim o impasse for resolvido, um sorteio público será realizado na sede da FPF para determinar o classificado.