O jogo no estádio An der Alten Försterei tinha apenas alguns segundos quando Nwaneri derrubou com dureza Tom Rothe, do Union Berlin, no meio do campo de defesa da equipe da capital. O árbitro Daniel Schlager se aproximou e, com autoridade, mostrou imediatamente o cartão vermelho ao jogador ofensivo do Dortmund.

Mas essa aparentemente não era a intenção do árbitro: ele fez um gesto decidido com a mão esquerda, indicando que não era aquilo, antes de mostrar a Nwaneri o cartão amarelo com a direita. À beira do campo, o técnico do BVB, Niko Kovac, reagiu com um sorriso.

Na verdade, porém, não faltou muito para que o carrinho de Nwaneri resultasse em expulsão. O inglês de 19 anos deslizou lateralmente com muita velocidade em direção ao adversário, passou por pouco da bola e atingiu o tornozelo direito de Rothe com a sola exposta da chuteira do pé esquerdo. Se o contato tivesse ocorrido apenas alguns centímetros acima, Schlager provavelmente teria recorrido de propósito ao cartão vermelho.

Críticas a Nwaneri: a reação de Kobel, goleiro do BVB

"Pensei que não estava vendo direito", disse o goleiro do BVB, Gregor Kobel, à Sky, ao ser questionado sobre a curiosa confusão com os cartões. O suíço, porém, também criticou o jovem companheiro de equipe: "A falta foi no limite. Não sei se precisava entrar assim."

Nwaneri chegou ao BVB por empréstimo do FC Arsenal, campeão inglês, no verão, depois que o recém-contratado Giannis Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na primeira rodada. Em Berlim, o canhoto, capaz de atuar em diferentes posições no ataque, faz sua quinta partida na Bundesliga. Ele também soma duas na Champions League.