Cartão vermelho? Lateral e árbitra começam namoro após expulsão na Holanda

No dia 13 de agosto de 2021, o jogo entre Emmen e Eindhoven acabou em 1 a 0 para o time visitante. No entanto, um único homem do clube da casa, com certeza, saiu feliz daquele estádio: Jeff Hardeveld, o lateral-esquerdo que foi expulso naquele duelo e foi embora apaixonado pela árbitra Shona Shukrula. E hoje em dia os dois estão noivos!

Parece história de filme, mas realmente aconteceu. No jogo citado, válido pela segunda divisão holandesa, Jeff e Shona se encontraram para nunca mais se separarem. Foi um amor à primeira vista, logo após o lateral ter sido expulso e obrigatoriamente ter que passar ao lado da quarto-árbitro naquele dia.

Jeff tem 26 anos e Shona, 30. Os dois publicaram fotos em suas redes sociais assumindo a relação direto de Roma, na Itália.

O Emmen, time em que Jeff Hardeveld atua, está atualmente em terceiro colocado na tabela, brigando pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Holandês.