Cartão vermelho inusitado ajuda o FC Twente a sair do impasse contra o FC Thun

O FC Twente conquistou uma vitória sofrida, mas mais do que merecida, pela Conference League na noite de quinta-feira. Na Grolsch Veste, o frágil FC Thun resistiu por muito tempo, mas a expulsão de Patrik Kristal acabou com a resistência dos suíços. Ramiz Zerrouki marcou o único gol da partida aos 65 minutos: 1 a 0.

O Twente dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Oportunidades não faltaram. Sondre Orjasaeter finalizou em cima do goleiro Niklas Steffen, e Wout Weghorst, ao tentar alcançar um cruzamento rasteiro, desviou a bola para fora, por pouco.

Pouco antes, Daouda Weidmann chegou a pensar que havia colocado sua equipe na frente, mas a comemoração não durou. O habilidoso francês havia cometido uma falta na jogada que antecedeu o gol, anulado após a intervenção do VAR.

Depois do intervalo, o Twente teve dificuldades para criar novas chances, mas, após uma hora de jogo, a equipe de John van den Brom recebeu uma ajuda. Após uma disputa infeliz entre Zerrouki e Kristal, o meio-campista do Twente recebeu inicialmente um cartão amarelo. Depois da intervenção do VAR, porém, decidiu-se que um cartão vermelho para Kristal era mais adequado.

O meio-campista atingiu com as travas da chuteira a parte inferior da perna de Zerrouki, que deslizava no lance, embora isso também tenha relação com a forma como o argelino entrou na disputa. Assim, o Thun ficou de repente com um jogador a menos, e isso custou caro poucos minutos depois.

Orjasaeter iniciou uma jogada pela esquerda e passou a bola para Weidmann, que a ajeitou de calcanhar para Zerrouki. Com a parte interna do pé, Zerrouki finalizou com precisão no canto mais distante: 1 a 0. Foi um grande alívio na Grolsch Veste, onde o Twente já deveria ter aberto o placar havia muito tempo.

A partir daí, o Twente praticamente tinha a vitória assegurada, embora ainda precisasse tomar cuidado com os contra-ataques do Thun. Weidmann e Weghorst perderam chances de marcar o segundo gol, mas o Twente não voltou a passar aperto. Assim, estreou com vitória na fase de liga da Conference League.