Aos 10 minutos da partida de sábado à noite, Yamal recebeu a bola a cerca de 30 metros do gol. O adversário Facundo Bernal conseguiu acompanhar sua arrancada até a quina da área, mas ali o astro do Barcelona o deixou para trás com um movimento excepcional em um espaço mínimo.

Yamal aproveitou o espaço que havia criado para finalizar de forma incrível, quase sem tomar impulso. O chute de esquerda do jogador de 19 anos descreveu uma bela trajetória e entrou no ângulo do canto mais distante, abrindo o placar para o Barcelona.

O atacante Gabriel Jesus levou as mãos à cabeça, admirado. O jogador da seleção alemã Karim Adeyemi também ficou visivelmente impressionado com a jogada genial de Yamal. Enquanto isso, o técnico Hansi Flick comemorava de forma efusiva à beira do campo, e Yamal, sorrindo, sentou-se na placa de publicidade.

Lamine Yamal e companhia: quem são os favoritos à Bola de Ouro?

"Que gol", exaltou-se o comentarista da DAZN, Nico Seepe. Após uma breve pausa, ele acrescentou: "Se ainda fosse necessária mais uma candidatura à Bola de Ouro, aqui está uma." Ao lado dos astros do Bayern Michael Olise e Harry Kane e de seu companheiro de Barcelona Rodri, Yamal está entre os principais favoritos à Bola de Ouro de 2026, que será entregue em 26 de outubro.

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"Espanto e incredulidade no La Cartuja (estádio do Betis, nota da redação) diante dessa obra de arte de Lamine Yamal", comentou Seepe. "Colocou a bola lá dentro com perfeição", elogiou o ex-atacante da Bundesliga e da seleção alemã Benny Lauth, que acompanhou a partida como comentarista da DAZN.

Para Yamal, que comemorou o título da Copa do Mundo com a Espanha no verão, esse foi seu nono gol em 11 jogos na temporada, somando todas as competições. O jogador de ataque também já deu nove assistências e vem mostrando ótima forma há semanas, às vésperas da entrega da Bola de Ouro.