Aos 10 minutos da partida de sábado à noite, Yamal recebeu a bola a cerca de 30 metros do gol. Facundo Bernal, seu marcador, ainda conseguiu acompanhar a arrancada até a entrada da área, mas ali o astro do Barcelona fez um movimento brilhante em um espaço mínimo e deixou o adversário para trás.
Yamal aproveitou o espaço que criou para finalizar quase sem tomar impulso. O chute de esquerda do jogador de 19 anos fez uma bela curva e entrou no ângulo do canto mais distante, abrindo o placar para o Barcelona.
O atacante Gabriel Jesus levou as mãos à cabeça, admirado, e o jogador da seleção alemã Karim Adeyemi também ficou visivelmente impressionado com a genialidade de Yamal. O técnico Hansi Flick comemorou de forma efusiva à beira do campo, enquanto Yamal, sorrindo, primeiro se sentou na placa de publicidade.
Lamine Yamal e companhia: quem são os favoritos à Bola de Ouro?
"Que gol", exaltou o comentarista Nico Seepe, da DAZN, antes de acrescentar, após uma breve pausa: "Se ainda faltava uma carta de apresentação para a Bola de Ouro, aqui está uma." Ao lado dos astros do Bayern Michael Olise e Harry Kane e do companheiro de Barcelona Rodri, Yamal está entre os principais favoritos a conquistar a Bola de Ouro de 2026, que será entregue em 26 de outubro.
"Espanto e incredulidade no La Cartuja (estádio do Betis, nota da redação) diante dessa obra de arte de Lamine Yamal", continuou Seepe. "Colocou a bola lá dentro com perfeição", elogiou também Benny Lauth, ex-atacante da Bundesliga e da seleção alemã, que acompanhou a partida como comentarista da DAZN.
O recorde do Real Madrid igualado por Yamal e pelo Barcelona
Mas o 1 a 0 de Yamal foi apenas o começo de mais um espetáculo com a participação do Barcelona. Depois do empate marcado por Valentin Gomez, Rodri garantiu que o Barça fosse para o intervalo em vantagem. Gabriel Jesus fez 3 a 1 para os visitantes logo após a volta do intervalo, em jogada de Yamal, antes que Abde Ezzalzouli diminuísse novamente para o Betis.
Após a expulsão de Facundo Bernal, do Sevilla, Eric Garcia e Dani Olmo, ambos em jogadas de Pau Cubarsi, ampliaram o placar para um convincente 5 a 2. Com a nona vitória em nove jogos pelo campeonato, o Barcelona igualou o recorde do Real Madrid de 1968/69. A marca de 39 gols dos catalães na temporada após nove partidas só foi superada uma vez: em 1940/41, o Sevilla já tinha 42 gols no mesmo ponto da campanha.
Para Yamal, que comemorou o título da Copa do Mundo com a Espanha no verão, esse foi o nono gol na temporada em 11 jogos, considerando todas as competições. O jogador de ataque também já deu dez assistências e vem exibindo grande fase há semanas, às vésperas da entrega da Bola de Ouro.