Carta aberta com assinaturas de figuras importantes: Uefa e companhia aumentam a pressão sobre Gianni Infantino

"O futebol é a maior paixão compartilhada do mundo. Ele não pertence nem a uma pessoa nem a uma instituição", escreveram eles em uma carta aberta à "família do futebol". O crescimento da FIFA no passado recente foi, de fato, "real", mas "nunca obra de uma única pessoa".

Além de Ceferin, assinaram a carta também Salman bin Ibrahim Al Chalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC), e Victor Montagliani, chefe da entidade da América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF). Somam-se a eles as assinaturas dos respectivos secretários-gerais das confederações continentais. Eles dizem falar em conjunto como "confederações que representam seus membros".

"Liderança no futebol" vem acompanhada do dever de "servir à família do futebol, que lhe confiou essa responsabilidade", diz o documento: "Quando a confiança é rompida por engano, quando uma pessoa se coloca acima do coletivo que lhe confiou autoridade, então esse dever foi negligenciado." O texto evitou citar Infantino nominalmente.

Segundo os autores, não se trata de dividir as associações-membro nem de rever decisões tomadas em conjunto, como a atribuição de Copas do Mundo, mas sim "de algo mais fundamental: a integridade do jogo e a integridade daqueles que foram eleitos para liderá-lo."

A FIFA recentemente deu respaldo a Gianni Infantino

No fim de semana, a entidade máxima do futebol deu respaldo a Infantino e partiu para um ataque generalizado contra os críticos. "Está cada vez mais claro que há esforços direcionados e contínuos de alguns atores para minar a FIFA e seu presidente", afirmou a FIFA em um comunicado. Agora veio a réplica esperada.

Nem mesmo o reconhecimento de "erros" por parte da FIFA em torno do processo do acordo com investidores, que entrementes fracassou, conseguiu convencer os principais nomes das confederações continentais. Eles renovaram a acusação de que houve um plano deliberado para colocar as instituições do futebol diante de fatos consumados. "Uma proposta apresentada sob pressão de tempo e levada adiante com base em um prazo, sem consulta significativa, antes que as associações-membro pudessem examinar adequadamente seus termos, não é o resultado de um descuido, mas o resultado de uma intenção voltada a restringir o controle", diz a carta.

A tentativa de "vender a Copa do Mundo da FIFA" representa uma "quebra fundamental de confiança justamente com as instituições às quais a FIFA deveria servir", afirmam. Além disso, Ceferin e companhia criticaram o fato de que a apuração dos episódios das últimas semanas, anunciada pela FIFA, não deverá ser conduzida integralmente por uma instância independente. "Há silêncio onde deveria haver responsabilização, e distância onde deveria haver transparência".

Infantino, que até agora é o único candidato declarado para a eleição de março de 2027, está sob fortes críticas desde a surpreendente apresentação do plano de investidores, que depois foi retirado.