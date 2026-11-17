Na noite de segunda-feira, o carro de Kevin De Bruyne teria sido visto em Oisterwijk, em Brabante, mas "não houve conversa", informa Rik Elfrink, surpreendentemente, no Eindhovens Dagblad.
Várias pessoas viram "o carro de De Bruyne" na noite de segunda-feira em Oisterwijk, cidade de Brabante onde mora Marcel Brands, diretor do PSV.
O perfil PSV_transfers, no Instagram, foi investigar e registrou imagens do carro de De Bruyne. É difícil verificar se as imagens são autênticas.
As imagens mostram um Range Rover estacionado com a placa "De Bruyne". Na Bélgica, é possível escolher a placa do próprio carro.
"Um Range Rover com a placa De Bruyne foi visto em Oisterwijk. Coincidência ou há algo acontecendo?", escreveu o perfil.
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"Depois que vimos o carro de De Bruyne, ele foi rapidamente levado para outro lugar. Coincidência? Quem vai saber?", concluiu o perfil.
Segundo Elfrink, não houve conversa entre De Bruyne, que já havia encerrado seus compromissos com a seleção e, portanto, estava na Bélgica, e Brands.
"Segundo fontes confiáveis, não houve conversa com a direção do PSV", escreveu o jornalista que acompanha o clube. Ele ressaltou ainda que o PSV também precisa chegar a um acordo com o Napoli.