Michael Carrick, técnico do Manchester United, revelou detalhes sobre a ausência do lateral inglês Luke Shaw na partida contra o Sabah, do Azerbaijão, garantindo que o jogador não sofria de uma lesão grave e que a decisão de deixá-lo de fora foi uma medida de precaução antes do aguardado dérbi de Manchester diante do vizinho Manchester City.

O Manchester United conquistou uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre o Sabah, na noite da última quinta-feira, na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Europa, no estádio Old Trafford, mas Shaw ficou fora da lista de relacionados para o jogo.

Carrick explica o motivo da ausência de Shaw

Carrick disse, em declarações destacadas pelo jornal britânico "Mirror", sobre Shaw: "Tem um pouco a ver com o gerenciamento dos seus minutos em campo. Ele saiu na última partida contra o Everton por causa de algumas contraturas musculares".

E acrescentou: "Não quisemos arriscá-lo e tentamos lidar com a situação dele com cautela, e veremos como estará nos próximos dias".

A decisão de poupar Shaw vem antes do confronto contra o Manchester City no dérbi, o que indica o desejo da comissão técnica de garantir a disponibilidade dele para a partida esperada.

Dorgu brilha na ausência de Shaw

Patrick Dorgu aproveitou a ausência de Shaw para começar como titular na posição de lateral-esquerdo, e fez uma partida de destaque, tendo dado a assistência para o primeiro gol do Manchester United, marcado por Matheus Cunha, além de contribuir para que a equipe saísse com o gol intacto pela primeira vez nesta temporada.

Dorgu recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, concedido pela União das Federações Europeias de Futebol, e disse após a vitória: "Foi bom. Agradeço muito a Deus por me dar a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões da Europa. Estou muito feliz com o meu desempenho, e mais feliz ainda pela equipe ter conquistado os três pontos e iniciado nossa caminhada na Liga dos Campeões".

E acrescentou: "Levamos muitos gols nas duas últimas partidas, então foi bom recuperar a confiança antes do dérbi no fim de semana".

Carrick dá uma chance a Amass

Carrick não se contentou em dar a Dorgu a oportunidade de jogar, mas o poupou nos minutos finais, depois de acionar o defensor Harry Amass como substituto na posição de lateral-esquerdo.

Amass havia ficado de fora da lista do Manchester United na partida contra o Everton, que terminou empatada em 2 a 2 no Campeonato Inglês, no início da semana.

"O resultado parece tranquilo, mas não foi fácil"

Carrick demonstrou satisfação com o desempenho defensivo de sua equipe e com a capacidade de manter o gol intacto, elogiando ao mesmo tempo o nível ofensivo do time.

O técnico do United disse: "É bom manter o gol intacto e conquistar a vitória. Acho que parte do que apresentamos ofensivamente foi excelente, e houve momentos em que jogamos um futebol muito bom, e fomos perigosos nas transições".

E prosseguiu: "Defendemos bem na maior parte da partida, mas preciso dar muito mérito ao Sabah. É uma equipe difícil de enfrentar, que se apoia em passes curtos e na troca de bola entre seus jogadores, e obriga você a trabalhar muito para recuperar a bola".

E concluiu: "O resultado parece tranquilo, mas não foi assim o tempo todo. Acho que fizemos muitas coisas boas hoje à noite, o que nos proporcionou esse resultado".