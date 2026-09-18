O treinador Michael Carrick assumiu a responsabilidade pelo mau início de temporada do Manchester United, mas, ao mesmo tempo, pediu que as coisas fossem colocadas em seu devido contexto, afirmando que a sequência de maus resultados não é o fim do mundo.

O Manchester United ocupa a 13ª posição na tabela da Premier League e conquistou apenas uma vitória em seus quatro primeiros jogos na competição.

O United perdeu o dérbi de Manchester antes de sofrer uma derrota estrondosa por 3 a 2 diante do Brighton na Copa da Liga Inglesa, apesar de ter aberto 2 a 0.

Aquela derrota foi a primeira vez em que o United perdeu em casa após ter aberto 2 a 0 em 50 anos, e os jogadores foram alvos de vaias por parte da torcida no apito final, em meio à irritação dos torcedores.

O jornal Independent publicou as declarações de Carrick durante a coletiva de imprensa antes do confronto com o Fulham, neste domingo, pela quinta rodada da Premier League.

Carrick disse: "Não é uma catástrofe nem uma desgraça. Não é o fim do mundo. Não estamos em uma situação em que vivemos uma sequência muito longa de resultados catastróficos. Perdemos duas partidas recentemente, mas sentimos que começamos bem todos os jogos que disputamos e estivemos presentes neles, se não fomos a melhor equipe no início deles."

E destacou: "Não é que estejamos sofrendo de verdade o tempo todo. Fizemos muitas coisas boas nesses jogos... e é daí que vem a confiança. As coisas boas que fizemos acabam se perdendo completamente por conta do ambiente ao nosso redor, de uma forma ou de outra, mas não se perdem para nós."

E enfatizou: "Não se trata de um jogo de culpas. Culpem a mim, sem problema. Vou assumir a responsabilidade, seja qual for, mas não se trata de colocar a culpa nas pessoas."

E esclareceu: "Para nós, trata-se de encontrar as soluções e de nos tornarmos melhores. E isso diz respeito a todos nós, como clube de futebol, como grupo de jogadores, comissão técnica, proprietários e torcedores. É uma responsabilidade coletiva. Eu apenas sei aonde queremos chegar, e queremos chegar lá rapidamente."

Quando questionado se sentia estar sob pressão para mudar a situação rapidamente, Carrick disse: "Acho que isso vai exigir muito mais do que um ou dois jogos de resultados. Detesto perder de verdade, mas isso não significa que o mundo desabou. Isso não pode acontecer conosco, porque temos que apresentar um bom desempenho, temos que vencer, e ainda temos muitos jogos pela frente."

Carrick também pediu comedimento no trato com o assunto que circula em torno de Jay Gabriel, jogador da academia do Manchester United, de 15 anos de idade, que ganhou as manchetes esta semana em meio a relatos de que pretende deixar o clube após divergências entre sua família e o United, sabendo-se que ele desperta o crescente interesse do Real Madrid.

Carrick não trouxe nenhuma novidade sobre o futuro do jogador, mas disse: "Acho que ele é um garoto jovem, e é certamente importante que não venhamos a público com nada aqui."

E concluiu: "Acho que, com o tamanho do interesse, do escrutínio e de tudo o que o cerca, precisamos ser cautelosos e racionais, e pensar nele e em seu bem-estar antes de qualquer outra coisa."

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