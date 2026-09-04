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Hussein Hamdy

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Carrick responde com firmeza às críticas: Estamos mais fortes do que na temporada passada

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Transferência árabe provoca crise

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, afirmou estar muito satisfeito com a atuação do clube durante a janela de transferências de verão, ressaltando que a diretoria do clube aproveitou os recursos disponíveis da melhor maneira possível.

O Manchester United gastou cerca de 150 milhões de libras esterlinas para renovar seu meio-campo com a contratação do trio André Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba.

Já Manchester City, Tottenham, Chelsea e Liverpool, rivais do Manchester United na Premier League, gastaram pelo menos 100 milhões de libras esterlinas para contratar um único jogador.

Carrick manifestou total satisfação com o elenco atual de sua equipe, afirmando que os dirigentes do clube, a começar pelo CEO Omar Berrada e pelo diretor esportivo Jason Wilcox, aproveitaram ao máximo o orçamento que estava disponível.

Carrick disse em uma coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira: "Entramos na janela de transferências com o desejo de sair com um elenco mais forte do que aquele que tínhamos na temporada passada, e realmente adicionamos força ao grupo".

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E Carrick acrescentou, sobre a estratégia financeira do clube: "Acredito que fizemos um trabalho muito bom nesse sentido. A situação financeira é a que é em relação ao que podemos fazer e ao que tentamos alcançar dentro do limite máximo".

O técnico do Manchester United prosseguiu: "Considerando o que gastamos, acredito que aproveitamos ao máximo, sem a menor dúvida, e por isso estou muito feliz".

O Manchester United foi alvo de críticas de parte da torcida por não ter contratado um novo lateral-esquerdo antes do fechamento da janela de transferências, na terça-feira.

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O clube inglês havia sondado a possibilidade de contratar Rayan Aït-Nouri, mas o negócio não foi concluído, o que fará com que Carrick conte, ao menos na primeira metade da temporada, com Luke Shaw como o único lateral-esquerdo de origem no time.

Carrick comentou sobre a não contratação de um lateral-esquerdo, dizendo: "Você sempre pode avaliar as coisas, e há outras coisas que você pode fazer ou poderia ter feito, e talvez pudessem ter sido concretizadas".

O técnico do Manchester United esclareceu em sua fala: "Algumas opções se tornam disponíveis e outras não, e isso faz parte do desenvolvimento do grupo e da tentativa constante de progredir. Não existe um elenco totalmente perfeito, e você sempre tem que buscar maneiras de se adaptar".

O atacante holandês Joshua Zirkzee recebeu um interesse tardio do Everton na terça-feira, mas o mercado fechou com ele permanecendo no Manchester United.

O jogador de 25 anos não disputou um único minuto até agora nesta temporada, mas Carrick espera que ele tenha um papel importante com a equipe durante esta temporada.

Sobre a situação do atacante holandês, Carrick disse: "Zirkzee é um jogador importante".

E Carrick continuou: "Mais uma vez, trata-se do time, do elenco, da profundidade e da temporada inteira. Joshua está feliz aqui, e minha relação com ele é muito boa".

E completou: "O que o jogador quer é jogar mais minutos do que os que teve, e isso é algo positivo que reforça a competição saudável pelas posições. Temos muitos jogos pela frente, inclusive nas próximas duas semanas".

Carrick concluiu: "Zirkzee tem a capacidade de apresentar níveis altíssimos, e eu mesmo já vi isso e sei o que ele é capaz de fazer, e espero vê-lo apresentar isso de forma mais frequente conosco".

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