Michael Carrick, técnico do Manchester United, garantiu que sua equipe tem capacidade de disputar com os grandes da Premier League nesta temporada, apesar de o clube ter gasto menos dinheiro que seus rivais no mercado de transferências.

O Manchester United contratou três jogadores para o meio-campo durante a janela de transferências de verão, a um custo de cerca de 150 milhões de libras esterlinas.

Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool e Tottenham gastaram mais em taxas de transferência, mas Carrick acredita que sua equipe é capaz, apesar dessa diferença, de fazer frente aos seis tradicionais grandes clubes dentro de campo.

Carrick disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN", antes do confronto entre Manchester United e Everton no domingo: "Sinto com certeza que somos capazes de competir".

E acrescentou: "Acredito que o desafio está apenas em chegar à dinâmica adequada, alcançar o equilíbrio certo, formar o grupo apropriado e aproveitar os melhores jogadores do grupo para reforçar o restante do elenco".

E prosseguiu: "Entendo que o volume de dinheiro, no fim das contas, pode ser algo importante. Mas ele não precisa ser sempre a solução, ainda que possa ser".

Carrick disse estar "bastante satisfeito" com o elenco de sua equipe após o encerramento da janela de transferências na terça-feira.

Ele explicou que o Manchester United "aproveitou ao máximo" os recursos disponíveis para contratar André Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba, ressaltando que vencer as partidas depende de fatores que vão além do custo de montagem do time.

O técnico do Manchester United acrescentou: "O dinheiro é uma coisa, o que você faz com ele é outra, e como você o aproveita ao máximo é outra".

E prosseguiu: "A questão diz respeito ao que acontece dentro de campo no fim das contas, e nós continuamos entregando o que podemos, dando o nosso melhor, como vocês sabem, e seguindo tentando alcançar a vitória".

O Manchester United gastou a maior parte de seu orçamento para transferências em 2025 com a contratação de três atacantes, enquanto o meio-campo passou por uma reestruturação neste verão, em meio a especulações de que o foco em 2027 será reforçar a defesa.

Carrick evitou revelar os planos do clube no mercado de transferências, mas afirmou que há uma "ideia clara" sobre como será o elenco da equipe no futuro.

E completou: "Acredito que há um processo de evolução que visa melhorar as coisas o tempo todo, junto com o modo como a temporada transcorre, o nível de desempenho, as lesões, quem apresenta bons níveis e como o futuro se apresenta".

E acrescentou: "É evidente que há muitos fatores envolvidos nisso, e nós tentamos melhorar passo a passo".

E concluiu: "Vamos ver como a temporada transcorre e o que precisamos desenvolver, mas é evidente que temos uma ideia clara de como queremos nos apresentar depois deste verão, e depois num estágio um pouco mais distante, a longo prazo".



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