Michael Carrick, técnico do Manchester United, admitiu ser difícil para ele viver um dia como esse, afirmando que tanto ele quanto seus jogadores se sentem decepcionados, isso após a derrota de sua equipe por 3 a 0, no estádio Old Trafford, neste domingo, pela oitava rodada da Premier League.

Carrick analisou a derrota de seu time dizendo: "O Lenny (Yoro) escorregou em um dos gols, e houve uma falta duvidosa contra o Ayden (Heaven) em outro gol".

E acrescentou, segundo relatou a rede "BBC": "Não achei que ninguém estivesse perto o suficiente dele para marcar uma falta. O escorregão do Lenny é lamentável, ele tem um futuro brilhante e é um jogador talentoso. Ele cometeu um erro hoje e está sentindo isso, mas não deveria. Erros acontecem — não é um erro no sentido literal, foi apenas um escorregão".

E continuou: "No terceiro gol, os torcedores esperavam que marcássemos um gol no segundo tempo, e se tivéssemos tido uma única chance, um gol no segundo tempo, eles teriam nos apoiado. Não conseguimos encontrar aquele momento, e o terceiro gol foi como um nocaute. A partir daquele momento, tudo acabou".

E prosseguiu: "É óbvio dizer isso — sentimentos estranhamente mistos no fim da partida. Não é uma forma agradável de encerrar o jogo".

Sobre os jogadores, completou: "Foi um dia difícil para eles. Entramos na partida sofrendo com certa instabilidade, e isso ficou evidente dentro de campo. Eles continuaram jogando sentindo decepção e dor. Os jogadores sentem isso. É uma sensação ruim quando se vê a decepção. Essa é a realidade, você tem que aceitá-la, e essa é a situação em que estamos atualmente".

E explicou: "É difícil para mim viver um dia como esse neste clube e sentir todos esses sentimentos, toda essa dinâmica que presenciamos hoje. Não se trata de mim pessoalmente, mas do Manchester United. Foram realmente sentimentos mistos hoje. Sinto uma grande responsabilidade, pois passei muito tempo no clube. Dói muito passar por essas circunstâncias justamente neste momento".

Sobre manter Fernandes no banco de reservas, disse: "Sempre há momentos em que você tenta tomar decisões capazes de mudar o rumo do jogo e fazer a diferença, mas essas foram as decisões que tomamos hoje".

Quanto à volta que o time deu ao redor do campo após o apito final, apontou: "Isso não foi uma despedida da minha parte. Meus sentimentos são mistos, sinto pena dos meus jogadores, pois estão passando por um período difícil. Podemos ajudar em alguns aspectos, e em outros as coisas se agravam, e os jogadores sentem isso atualmente. Sentimentos mistos em relação à reação da torcida dessa maneira".

E emendou: "O contato com os torcedores desperta sentimentos mistos, e vai levar algum tempo para assimilar, mas com certeza valorizo o apoio deles. Essa é a situação atual, e não alcançamos resultados ou desempenho à altura do nível exigido".

E concluiu: "É uma situação difícil, e inevitável. Não sei realmente como será nem o que acontecerá depois. Sempre darei o meu melhor pelo clube, e não vou recuar disso agora. Amo o que faço e sinto a responsabilidade, temos que esperar para ver".



