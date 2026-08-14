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Carrick(C)Getty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Carrick ergue a bandeira do desafio: Manchester United precisa de novas contratações

Mercado da bola
M. Carrick
Manchester United
Premier League
England

Reivindicações urgentes

Michael Carrick, técnico do Manchester United, afirmou que sua equipe precisa fechar mais contratações antes do fim da janela de transferências, ressaltando a necessidade de continuar trabalhando para reforçar o elenco.

Até o momento, o Manchester United gastou 85 milhões de libras esterlinas para contratar André Santos, do Chelsea, e Youri Tielemans, do Aston Villa.

Com menos de três semanas para o fechamento da janela de transferências, no dia 1º de setembro, Carrick insiste na necessidade de o clube concluir mais negócios para adicionar novas peças à equipe e fortalecer seu elenco.

Carrick disse, em entrevista concedida no campo de preparação para a nova temporada do Manchester United, no condado de Kildare, na Irlanda: "Estamos muito felizes com os jogadores que contratamos, e isso é o mais importante em primeiro lugar".

E acrescentou: "Acredito que melhoramos o grupo e melhoramos a equipe de diferentes maneiras, em termos de equilíbrio, qualidade e do rumo que queremos seguir. Acredito que fizemos negócios muito bons e já conseguimos alguns jogadores muito, muito, muito especiais. Por isso estamos felizes com isso".

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E prosseguiu: "Queremos sempre melhorar e queremos, como vocês sabem, mais, e precisamos de mais, e continuamos buscando como alcançar isso, e essa questão nunca para. Estamos cientes disso, e temos que continuar pressionando".

O Manchester United foi fortemente associado à contratação de um novo lateral-esquerdo, e entre os nomes cogitados está Lewis Hall, jogador do Newcastle.

Fontes informaram à rede "ESPN" que o clube também estuda adicionar um terceiro meio-campista, após a saída de Casemiro e a lesão de Manuel Ugarte nos ligamentos do joelho, lesão que afastará o jogador uruguaio dos gramados durante a maior parte da temporada.

Carrick disse: "Há uma ou duas posições que desejamos melhorar, e sentimos que existe a possibilidade de fazer isso", acrescentando que não vai "apresentar números" no que se refere à quantidade de reforços de que a equipe precisa nos próximos 18 dias.

E explicou: "Mas, novamente, tem que ser algo que possamos fazer, que nos torne melhores e melhore o grupo, seja em termos de qualidade ou de adicionar mais profundidade. Isso é algo que temos que administrar. E isso está muito claro".

Com a entrada de dinheiro da transferência definitiva de Rasmus Højlund ao Napoli e da transferência de Radek Vítek ao Middlesbrough, além da ativação da cláusula de revenda após a transferência de Mason Greenwood do Marseille ao Fenerbahçe, o saldo de gastos do Manchester United neste verão é de cerca de 30 milhões de libras esterlinas.

Fontes próximas ao Manchester United insistem que há dinheiro disponível durante as últimas semanas da janela de transferências, e que o clube tinha a capacidade financeira para igualar a oferta do Tottenham de 85 milhões de libras esterlinas pela contratação de Matheus Fernandes, antes de decidir recuar do negócio.

Mas, depois que o Tottenham também gastou dinheiro para contratar Sandro Tonali, o Manchester United tornou-se agora o único clube entre os seis grandes tradicionais que não gastou 100 milhões de libras esterlinas em um único jogador.

Carrick deu a entender que o clube pode ser obrigado a encontrar uma maneira diferente de competir com clubes como Arsenal e Manchester City.

E disse: "Dinheiro é dinheiro, e eu entendo isso, mas a questão ainda tem a ver com futebol, e é aí que está a competição".

E prosseguiu: "Sentimos que temos que competir em tudo o que disputamos, tendo consciência de algumas coisas e sendo realistas sobre o que também foi a história recente, e isso leva um período de tempo, mas, ao mesmo tempo, a confiança que ganhamos nos últimos meses e o que de certa forma conquistamos na liga".

E completou: "Há muitas coisas que entram nisso, mas a situação é o que é também, seja no que diz respeito às questões financeiras ou a qualquer outra coisa. No momento, temos que tirar o máximo proveito disso, mas temos que continuar pressionando, de verdade, e levar tudo ao limite máximo possível e em cada aspecto que pudermos, para que possamos voltar a vencer, isso é o fundamental".

Carrick concluiu: "Somos totalmente claros em nossa mensagem de que precisamos continuar pressionando, e há algumas coisas que queremos tentar fazer, mas também tem que ser algo adequado".

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