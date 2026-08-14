Michael Carrick, técnico do Manchester United, afirmou que sua equipe precisa fechar mais contratações antes do fim da janela de transferências, ressaltando a necessidade de continuar trabalhando para reforçar o elenco.

Até o momento, o Manchester United gastou 85 milhões de libras esterlinas para contratar André Santos, do Chelsea, e Youri Tielemans, do Aston Villa.

Com menos de três semanas para o fechamento da janela de transferências, no dia 1º de setembro, Carrick insiste na necessidade de o clube concluir mais negócios para adicionar novas peças à equipe e fortalecer seu elenco.

Carrick disse, em entrevista concedida no campo de preparação para a nova temporada do Manchester United, no condado de Kildare, na Irlanda: "Estamos muito felizes com os jogadores que contratamos, e isso é o mais importante em primeiro lugar".

E acrescentou: "Acredito que melhoramos o grupo e melhoramos a equipe de diferentes maneiras, em termos de equilíbrio, qualidade e do rumo que queremos seguir. Acredito que fizemos negócios muito bons e já conseguimos alguns jogadores muito, muito, muito especiais. Por isso estamos felizes com isso".

E prosseguiu: "Queremos sempre melhorar e queremos, como vocês sabem, mais, e precisamos de mais, e continuamos buscando como alcançar isso, e essa questão nunca para. Estamos cientes disso, e temos que continuar pressionando".

O Manchester United foi fortemente associado à contratação de um novo lateral-esquerdo, e entre os nomes cogitados está Lewis Hall, jogador do Newcastle.

Fontes informaram à rede "ESPN" que o clube também estuda adicionar um terceiro meio-campista, após a saída de Casemiro e a lesão de Manuel Ugarte nos ligamentos do joelho, lesão que afastará o jogador uruguaio dos gramados durante a maior parte da temporada.

Carrick disse: "Há uma ou duas posições que desejamos melhorar, e sentimos que existe a possibilidade de fazer isso", acrescentando que não vai "apresentar números" no que se refere à quantidade de reforços de que a equipe precisa nos próximos 18 dias.

E explicou: "Mas, novamente, tem que ser algo que possamos fazer, que nos torne melhores e melhore o grupo, seja em termos de qualidade ou de adicionar mais profundidade. Isso é algo que temos que administrar. E isso está muito claro".

Com a entrada de dinheiro da transferência definitiva de Rasmus Højlund ao Napoli e da transferência de Radek Vítek ao Middlesbrough, além da ativação da cláusula de revenda após a transferência de Mason Greenwood do Marseille ao Fenerbahçe, o saldo de gastos do Manchester United neste verão é de cerca de 30 milhões de libras esterlinas.

Fontes próximas ao Manchester United insistem que há dinheiro disponível durante as últimas semanas da janela de transferências, e que o clube tinha a capacidade financeira para igualar a oferta do Tottenham de 85 milhões de libras esterlinas pela contratação de Matheus Fernandes, antes de decidir recuar do negócio.

Mas, depois que o Tottenham também gastou dinheiro para contratar Sandro Tonali, o Manchester United tornou-se agora o único clube entre os seis grandes tradicionais que não gastou 100 milhões de libras esterlinas em um único jogador.

Carrick deu a entender que o clube pode ser obrigado a encontrar uma maneira diferente de competir com clubes como Arsenal e Manchester City.

E disse: "Dinheiro é dinheiro, e eu entendo isso, mas a questão ainda tem a ver com futebol, e é aí que está a competição".

E prosseguiu: "Sentimos que temos que competir em tudo o que disputamos, tendo consciência de algumas coisas e sendo realistas sobre o que também foi a história recente, e isso leva um período de tempo, mas, ao mesmo tempo, a confiança que ganhamos nos últimos meses e o que de certa forma conquistamos na liga".

E completou: "Há muitas coisas que entram nisso, mas a situação é o que é também, seja no que diz respeito às questões financeiras ou a qualquer outra coisa. No momento, temos que tirar o máximo proveito disso, mas temos que continuar pressionando, de verdade, e levar tudo ao limite máximo possível e em cada aspecto que pudermos, para que possamos voltar a vencer, isso é o fundamental".

Carrick concluiu: "Somos totalmente claros em nossa mensagem de que precisamos continuar pressionando, e há algumas coisas que queremos tentar fazer, mas também tem que ser algo adequado".