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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, e o capitão do clube, Bruno Fernandes, teriam conversado em particular para resolver tensões recentes no vestiário. A relação entre os dois passou a ser questionada depois que o meia português ficou no banco sem entrar em campo na humilhante derrota em casa para o Bournemouth.

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Clima de tensão em Carrington

Carrick e Fernandes tiveram uma conversa para resolver as diferenças antes da viagem da equipe para enfrentar o Chelsea neste sábado. O clima no centro de treinamento do clube, em Carrington, foi descrito como tenso após uma sequência de resultados ruins que deixou o Manchester United na 16ª posição da Premier League.

Fernandes, de 32 anos, ficou no banco e não entrou em campo na derrota do United por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo. A decisão de deixar o influente meio-campista no banco foi vista como uma medida disciplinar ousada de Carrick, que tem enfrentado dificuldades para manter sua autoridade durante a má fase. Segundo a BBC Sport, os dois conversaram em particular no centro de treinamento do clube na terça-feira para tratar de questões que ameaçam comprometer a temporada.

O português foi deixado no banco depois de criticar as táticas de Carrick após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League. Embora a reunião de terça-feira tivesse como objetivo reaproximar o treinador e seu capitão, não está claro se Fernandes, nomeado capitão do clube em 2023, pediu desculpas pelos comentários críticos.

Carrick permanece no cargo após reunião da diretoria

Apesar do atrito interno e da péssima atuação contra o Bournemouth, a direção do United decidiu manter o treinador por enquanto. Embora se esperasse amplamente que Carrick fosse demitido após a derrota de domingo, ele seguirá no comando para o confronto da Premier League em Stamford Bridge. A diretoria vê a atual má fase do clube, com apenas uma vitória em oito jogos da liga, como um problema mais amplo, e não como responsabilidade exclusiva dele.

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A diretoria do United decidiu que o treinador de 45 anos merecia a oportunidade de reverter a situação em Old Trafford, apesar de a equipe ocupar a 16ª posição da Premier League. Entre os responsáveis pelas decisões no clube, cresce a percepção de que a culpa não é apenas da comissão técnica. Dirigentes do clube consideram que os jogadores do United, um elenco que julgam capaz de se classificar para a Champions League, estão rendendo muito abaixo do esperado e também devem assumir parte da culpa.

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Retorno de Mainoo anima o United antes de sequência decisiva

Carrick recebeu outra boa notícia na quarta-feira: o meio-campista Kobbie Mainoo voltou aos treinos depois de ficar duas semanas afastado por lesão.

O United agora tem pela frente uma sequência difícil de jogos, a começar pela visita ao Chelsea no sábado. A situação não ficará mais fácil para a equipe de Carrick: na terça-feira, ela receberá a Roma, que vive boa fase e ocupa uma posição de destaque na Serie A, antes de enfrentar um Aston Villa revitalizado em Old Trafford no dia 8 de novembro.

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Planos alternativos já estão preparados

Embora Carrick permaneça no cargo por enquanto, o clube estaria mantendo suas opções em aberto caso a sequência sem vitórias continue. Fontes disseram à BBC Sport que o clube incluiu Eddie Howe, ex-treinador do Newcastle United, e Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha e do Bayern de Munique, em uma lista de possíveis substitutos de Carrick. A busca por um possível sucessor evidencia a fragilidade da situação de Carrick no cargo no “Teatro dos Sonhos”.