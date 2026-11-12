Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos, é considerado o favorito para assumir o cargo de novo técnico do Manchester United após a demissão de Carrick.
O United terá de cumprir a cláusula de saída, cujo valor é estimado em cerca de 10 milhões de dólares (7,4 milhões de libras esterlinas), no contrato de Pochettino com a Federação Americana de Futebol.
Pode ainda haver uma compensação adicional a pagar para comprar os contratos da comissão técnica de Pochettino, sem contar os pagamentos de indenização a Carrick e à sua equipe de auxiliares, cujo custo sozinho é estimado em pelo menos 5 milhões de libras esterlinas.
É provável que a contratação de Pochettino e a demissão de Carrick elevem a conta de indenizações pagas pelo Manchester United ao longo dos últimos 13 anos, desde a saída de Ferguson, para pouco mais de 108 milhões de libras esterlinas, segundo informou o jornal britânico "Telegraph".
O jornal destacou que se trata de uma quantia colossal para um clube que dispensou 322 funcionários nos últimos dois anos para reduzir custos, lembrando que o Manchester United acumulou prejuízos de 444 milhões de libras esterlinas ao longo das últimas sete temporadas.
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Carrick substituiu Ruben Amorim em janeiro passado, depois assinou um contrato de dois anos em maio para seguir no cargo, e agora deixa o clube com mais de 18 meses restantes de contrato. Espera-se que o valor das indenizações a Carrick e aos seus auxiliares Steve Holland e Jonathan Woodgate chegue a pelo menos 5 milhões de libras esterlinas.
O United pagou 11 milhões de libras esterlinas ao Sporting de Lisboa em novembro de 2024 para contratar Amorim, e a demissão do português e de sua comissão custou ao clube 8,2 milhões de libras esterlinas.
O contrato de Erik ten Hag também havia sido renovado, embora o Manchester United tenha entrevistado cerca de seis técnicos como possíveis substitutos, antes de demitir o holandês e sua comissão após 116 dias. Isso custou ao clube 10,4 milhões de libras esterlinas.
Além disso, a demissão de Ole Gunnar Solskjaer em 2021 custou ao United 9,1 milhões de libras esterlinas. Também foi contratado Ralf Rangnick por seis meses, com a definição de um papel de consultor por dois anos para o treinador alemão assim que terminasse a temporada 2021-2022.
No entanto, ele não assumiu esse cargo de consultor, e sua saída, somada à saída de seus funcionários e a outras mudanças no setor de futebol, gerou custos adicionais de indenização no valor de 14,7 milhões de libras esterlinas nas contas do United.
A maior indenização paga pelo Manchester United até agora na era pós-Ferguson foi a José Mourinho, cuja demissão custou ao clube 19,6 milhões de libras esterlinas.
Antes disso, Louis van Gaal deixou o clube após duas temporadas de um contrato de três anos, em 2016, a um custo total de 8,4 milhões de libras esterlinas.
David Moyes substituiu Ferguson em 2013 com um contrato de seis anos, mas permaneceu apenas dez meses antes de ser demitido, o que custou ao Manchester United 4,9 milhões de libras esterlinas.
O clube já havia pago 2,4 milhões de libras esterlinas como indenizações rescisórias a antigos funcionários da era Ferguson que Moyes não quis manter, entre eles Mike Phelan e René Meulensteen.
Além de todas essas mudanças administrativas, o Manchester United passou meses tentando atrair Dan Ashworth do Newcastle em 2024 para se tornar o diretor esportivo do clube, e o resultado foi que o Manchester United pagou 3 milhões de libras esterlinas para contratar Ashworth e, depois, 4,1 milhões de libras esterlinas para demiti-lo após apenas cinco meses.