Carrasco do Real vira opção no Barcelona caso Inter não libere Lautaro Martínez

Alexander Isak é o plano B no caso de fracasso com o argentino

A busca do por um reforço para o seu ataque ganhou um novo personagem. Antes mesmo de a janela de transferências ser aberta, alguns candidatos para a vaga já foram cogitados, o favorito do time é Lautaro Martinez, mas caso não consiga, o clube catalão já tem outro alvo: Alexander Isak.

a informação é do SER Catalunya, que coloca o atacante como plano B para o caso Lautaro. O jogador de 20 anos marcou teve um bom começo na com 14 gols marcados em 34 jogos disputados pela , e chegou a ser chamado de o 'novo Ibrahimovic'.

O grande destaque de sua carreira, por enquanto, é a atuação na partida em que a Real Sociedad que eliminou o da , em pleno Santiago Bernabéu, pelo placar de 4x3. Na ocasião, Isak marcou dois dos gols de seu time, deixando os merengues de fora da Copa nas quartas de final, desde então, o atacante é tido como um "carrasco" da equipe madrilenha.

Mais times

Com uma multa rescisória significativamente mais barata do que a de Lautaro - € 70 milhões contra € 111 milhões -, o atacante conquistou o carinho da administração catalã, ainda mais com a promessa da Inter de não facilitar a liberação do argentino.

Mais artigos abaixo

Mas nem tudo são flores para o Barça. O , ex-clube de Isak, tem prioridade na compra do atacante até o meio de 2021, por € 30 milhões. Mas segundo o Cadena Ser esta não é a opção preferida, até mesmo para o jogador, que será o responsável por decidir o seu futuro.

Enquanto isso, a própria Real Sociedad pode dificultar na negociação de seu atacante com o Barça. O clube não estaria disposta a perder uma de suas principais estrelas do elenco, ainda mais com a possível saída de William José, que apesar de não ter ido para o Tottenham no começo de 2020, segue sendo um nome forte no mercado e deve seguir tendo pretendentes no mercado do meio do ano.